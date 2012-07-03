خطر 7 بیماری مشترک انسان و دام در یزد/ تب کریمه تلفات نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حدادزاده ظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، هاری، تب کریمه کنگو، تب مالت، سل و شاربن هفت بیماری است که بیش از سایر بیماریها در یزد نگران کننده است و تب کریمه کنگو و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در رتبه نخست بیماریها قرار دارد.

وی در مورد آمار تلفات احتمالی انسانی و میزان ابتلا به این بیماری افزود: 157 مورد ابتلا به تب مالت در استان یزد گزارش شده و مورد از هاری در جمعیت انسانی گزارش نشده است.

حدادزاده عنوان کرد: تب کریمه کنگو سال گذشته پنج مورد کانون مشکوک داشتیم اما تلفات انسانی نداشتیم و امسال نیز هفت مورد مشکوک داشتیم که با آزمایشات به عمل آمده، همه هفت مورد منفی بود.

مردم یزد واهمه از مصرف گوشت نداشته باشند

وی با تشریح بیماری تب کریمه کنگو به عنوان نگران کننده ترین بیماری مشترک انسان و دام در استان یزد اظهار داشت: مردم اگر گوشت را بپزند، هیچ واهمه ای از مصرف آن نداشته باشند ضمن اینکه دام ها خود را از مراکز مجاز کشتار تهیه کنند.

حدادزاده نگهداری از گوشت قبل از فریز کردن آن به مدت 24 ساعت در دمای چهار درجه را نیز یکی دیگر از راه‌های کاهش ابتلا به این بیماری اعلام کرد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از بیماری تب کریمه کنگو عنوان کرد: امسال سه میلیون مترمربع از واحدهای دامداری علیه بیماری تب کریمه کنگو سمپاشی می شود.

از هر 200 خونگیری یک تب مالت در گاوهای نمونه گیری شده یزد مشاهده شد

حدادزاده در مورد بیماری تب مالت نیز عنوان کرد: سال گذشته بیش از 13 هزار راس دام در استان یزد خونگیری شدند و نمونه های آنها مورد آزمایش قرار گرفت که در سال گذشته به ازای هر 200 خونگیری، یک تب مالت در گاوها مشاهده شد.

وی یادآور شد: در سال 84 حدود 510 نفر تب مالت داشتند که تحت درمان قرار گرفتند، این تعداد در سال 90 به 157 نفر رسید.

حدادزاده وی بیان کرد: یکی دیگر از بیماری‌ هایی که در استان می‌تواند مشکل ‌ساز شود، هاری است که منبع آن حیات وحش است.

بیشترین آمار هاری استان یزد مربوط به خاتم است

حدادزاده افزود: از سال 81 تاکنون، به جز میبد، موارد مثبت هاری در همه شهرستان‌های استان یزد مشاهده شده و تاکنون بیشترین آمار بیماری هاری مربوط به شهرستان خاتم و پس از آن منطقه ندوشن شهرستان صدوق بوده است.

وی عنوان کرد: کانون هاری در استان یزد بسیار متغیر بوده به نحوی که در سال 85 حدود 20 کانون و در سال گذشته یک کانون مشاهده شده و در سال جاری هیچ کانون هاری در استان یزد مشاهده نشده است.

حدادزاده با بیان اینکه مردم نسبت به هرگونه تغییر رفتار در دام‌های خود مشکوک باشند، افزود: آرامش در حیواناتی که قبلا خشن بوده‌اند و خشونت در حیواناتی که قبلا آرام بوده‌اند از علائم هاری است ضمن اینکه هاری تنها در سگ و گربه بروز نمی‌کند و حتی گاو نیز می‌تواند حامل این بیماری باشد.