  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۳

بزرگواری درگفتگو بامهر خبرداد:

بررسی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از صنعت و معدن در کمیسیون کشاورزی

بررسی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از صنعت و معدن در کمیسیون کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه احتمالا طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی در جلسات هفته آینده کمیسیون کشاورزی به تصویب برسد گفت: تلاش می کنیم در هفته های آینده با تصویب این طرح آن را در صحن علنی مطرح کنیم.

سید محمدعلی بزرگواری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد گفت: این طرح برای این مطرح شده است که وظایف بخش کشاورزی ساماندهی و یکپارچه شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بر اساس این طرح مسائل مربوط به بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی  و فرایند گندم، آرد و نان از بخش صنعت و معدن به کشاورزی منتقل می شود گفت: امروز بحث های زیادی در کمیسیون کشاورزی مطرح شد و معاونین وزارت صنعت و معدن نظرات خود را اعلام کردند که نشان می داد زیاد هم موافق این انتزاع نیستند.

نماینده کهگیلویه و بهمئی در خانه ملت با تاکید بر اینکه وزارت کشاورزی موافق انجام این انتزاع است گفت: در جلسه امروز یک ماده از این طرح تصویب شد همچنین یک بند از آن که مربوط به فرش دستباف بود قرار شد در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و باقی بماند.

بزرگواری با تاکید براینکه احتمالا طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی در جلسات هفته آینده کمیسیون کشاورزی به تصویب برسد گفت: تلاش می کنیم در هفته های آینده با تصویب این طرح آن را در صحن علنی مطرح کنیم.

کد مطلب 1641927

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