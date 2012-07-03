بررسی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از صنعت و معدن در کمیسیون کشاورزی

سید محمدعلی بزرگواری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد گفت: این طرح برای این مطرح شده است که وظایف بخش کشاورزی ساماندهی و یکپارچه شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بر اساس این طرح مسائل مربوط به بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی و فرایند گندم، آرد و نان از بخش صنعت و معدن به کشاورزی منتقل می شود گفت: امروز بحث های زیادی در کمیسیون کشاورزی مطرح شد و معاونین وزارت صنعت و معدن نظرات خود را اعلام کردند که نشان می داد زیاد هم موافق این انتزاع نیستند.

نماینده کهگیلویه و بهمئی در خانه ملت با تاکید بر اینکه وزارت کشاورزی موافق انجام این انتزاع است گفت: در جلسه امروز یک ماده از این طرح تصویب شد همچنین یک بند از آن که مربوط به فرش دستباف بود قرار شد در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و باقی بماند.

بزرگواری با تاکید براینکه احتمالا طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی در جلسات هفته آینده کمیسیون کشاورزی به تصویب برسد گفت: تلاش می کنیم در هفته های آینده با تصویب این طرح آن را در صحن علنی مطرح کنیم.