  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۵۲

اخبار تبلیغات اسلامی مازندران/

تجلیل از جوانان حوزه دینی سوادکوه/ همایش جوان و عصر انتظار

تجلیل از جوانان حوزه دینی سوادکوه/ همایش جوان و عصر انتظار

ساری - خبرگزاری مهر: تجلیل از جوانان برتر حوزه دینی، قرآنی و تبلیغی سوادکوه، همایش جوان و عصر انتظار بخشی از اخبار ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای استان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه گفت: جوانان برتر حوزه دینی، قرآنی و تبلیغی سوادکوه با همکاری واحد فرهنگی تبلیغات اسلامی سوادکوه، تقدیر شدند.

داوود عزتی با اشاره به تقدیر از 10 فعال دینی، تبلیغی و قرآنی سوادکوهگفت: این افراد در حوزه های تبلیغ، قرآنی، وبلاگ دینی، مداحی، هئیات مذهبی و برنامه ریزی های مناسبتی فعال بودند.
 
کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه، افزود: انتخاب این افراد با تعیین شاخص های مورد نظر همراه بوده است.
 
وی افزود: در مراسم تجلیل از نخبگان دینی و قرآنی و تبلیغی، مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان سوادکوه و خانواده های فعالان دینی حضور داشتند
 
همایش جوان و عصر انتظار در سوادکوه
 
همایش جوان و عصر انتظار" با همکاری واحد فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه برگزار شد.
 
وجود امام عصر (عج) برای شیعه و سنی مسجل شده و بررسی اسناد علمای بزرگ سنی بیانگر وجود قرائن فراوان چگونگی زندگی و احوالات امام دوازدهم شیعیان است.
 
تبعیت از مقام معظم رهبری، اعتقاد به فلسفه ظهور امام عصر و رهبری جامعه در عصر غیبت است.
 
امام عصر (عج) ذخیره الهی برای عدالت جهانی است
 
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه با گرامیداشت تولد حضرت ولی عصر (عج)، گفت: امام عصر (عج) ذخیره الهی برای عدالت جهانی است.
 
حجت الاسلام حسین ذاکری خطیر در جمع کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سوادکوه با تبریک میلاد حضرت امام عصر (عج) گفت: فلسفه غیبت و ظهور امام دوازدهم در محبت الهی برای هدایت بندگان نهفته است.
 
رئس اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه، افزود: برگزاری برنامه های مختلف نیمه شعبان به صورت خود جوش و مردمی بیانگر اعتقادات قلبی مردم به امام زمان است.
 
کد مطلب 1641932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها