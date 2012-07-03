تجلیل از جوانان حوزه دینی سوادکوه/ همایش جوان و عصر انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه گفت: جوانان برتر حوزه دینی، قرآنی و تبلیغی سوادکوه با همکاری واحد فرهنگی تبلیغات اسلامی سوادکوه، تقدیر شدند.

داوود عزتی با اشاره به تقدیر از 10 فعال دینی، تبلیغی و قرآنی سوادکوهگفت: این افراد در حوزه های تبلیغ، قرآنی، وبلاگ دینی، مداحی، هئیات مذهبی و برنامه ریزی های مناسبتی فعال بودند.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه، افزود: انتخاب این افراد با تعیین شاخص های مورد نظر همراه بوده است.

وی افزود: در مراسم تجلیل از نخبگان دینی و قرآنی و تبلیغی، مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان سوادکوه و خانواده های فعالان دینی حضور داشتند

همایش جوان و عصر انتظار در سوادکوه

همایش جوان و عصر انتظار" با همکاری واحد فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه برگزار شد.

وجود امام عصر (عج) برای شیعه و سنی مسجل شده و بررسی اسناد علمای بزرگ سنی بیانگر وجود قرائن فراوان چگونگی زندگی و احوالات امام دوازدهم شیعیان است.

تبعیت از مقام معظم رهبری، اعتقاد به فلسفه ظهور امام عصر و رهبری جامعه در عصر غیبت است.

امام عصر (عج) ذخیره الهی برای عدالت جهانی است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه با گرامیداشت تولد حضرت ولی عصر (عج)، گفت: امام عصر (عج) ذخیره الهی برای عدالت جهانی است.

حجت الاسلام حسین ذاکری خطیر در جمع کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سوادکوه با تبریک میلاد حضرت امام عصر (عج) گفت: فلسفه غیبت و ظهور امام دوازدهم در محبت الهی برای هدایت بندگان نهفته است.

رئس اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه، افزود: برگزاری برنامه های مختلف نیمه شعبان به صورت خود جوش و مردمی بیانگر اعتقادات قلبی مردم به امام زمان است.