شرکت متخصصان استان قزوین در نمایشگاه علم و عمل

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی در جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت:‌ کمیته ای با عضویت متخصصین مختلف با هدف برنامه ریزی و تدوین طرح های مناسب و قوی جهت طرح در این نمایشگاه تشکیل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در ادامه تصریح کرد: با تلاش دست اندرکاران دستگاههای اجرایی، دانشگاههای استان و مشارکت بخش خصوصی تلاش شود تا حضور مناسب، موثر و شایسته ای در این نمایشگاه داشته باشیم.

این مسئول بیان کرد: ظرفیت های استان در زمینه های صنعتی، کشاورزی و علمی بسیار مناسب است و با معرفی طرح های مناسب می توانیم حمایت های نهاد ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان را نیز در اجرایی شدن طرح ها جلب کنیم.

درافشانی بر اطلاع رسانی مناسب در استان توسط صدا وسیما و نشریه های محلی و خبرگزاری ها تأکید کرد و در خصوص اهمیت اجرای نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرایی استان افزود: اجرای نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرایی استان از اهمیت و جایگاه بسیار مناسب و ضروری برخوردار است و یکی از موارد مهم در ارزیابی مدیران نیز فعال بودن نظام پیشنهادات است.

وی افزود: اعتقاد به اجرای این امر و اعتماد به نتایج ارزشمند آن در افزایش کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی می تواند علت مهمی برای اجرای این نظام توسط مدیران باشد.

درافشانی تصریح کرد: اگر این امر به خوبی محقق شود فرآیندهای کار دستگاهها نیز روانتر می شود.

این مسئول بر ضرورت و اهمیت آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی در این خصوص تأکید کرد و افزود: با اجرای آموزش های تخصصی در این کار می توانیم کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ارائه پیشنهادات مهم و اجرایی تقویت وراهنمایی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری افزود: اجرای نظام پیشنهادات باید به صورت یک فرهنگ در دستگاههای اجرایی استان نهادینه شود تا با عملیاتی شدن آن پیشنهادات مناسب در راستای مدیریت مشارکتی بتوانیم از ظرفیت های عقلی،

عملی و خلاقیت افراد برای تقویت امور و خدمات رسانی به مردم و رفع مشکلات موجود بیشترین بهره را بریم.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه آموزش کارکنان در تقویت نظام پیشنهادات دستگاههای اجرایی اهمیت زیادی دارد افزود: انگیزه از عوامل مهمی است که بایستی در مدیران وجود داشته باشد و بستر مناسب نیز توسط آنها فراهم شود.

حسن کاشی افزود: با آسیب شناسی مناسب لازم است تا شیوه اجرای این نظام در ادارات و دستگاههای دولتی اصلاح شود تا به

نتایج ارزشمندی دست پیدا کنیم.