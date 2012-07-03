قرارداد خوزه یک میلیون و 200 هزار دلار است/ آخرین وضعیت زاید و خلعتبری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که سه شنبه شب در مراسم جشن نیمه شعبان باشگاه پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد در صحبت هایی تکراری به روند انتخاب سرمربی سرخپوشان پرداخت و در مورد صحبت های ضد و نقیضی که در مورد مبلغ قرارداد مربیان خارجی این باشگاه مطرح شده است گفت: رقم اولیه اشتباهی بود که از سوی باشگاه صورت گرفته بود اما رقم واقعی قرارداد مانوئل خوزه یک میلیون و دویست هزار دلار است که به تومان اعلام شده بود.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: من دروغ نمی گویم و برخلاف رسم معمول ما رقم قرارداد مانوئل را اعلام می کنیم. البته این مبلغ جدا از امکاناتی است که باید در اختیار این سرمربی و دستیارانش قرار گیرد. این امکانات شامل خانه و اتومبیل و پاداش قهرمانی و .. است.

رویانیان در مورد آخرین وضعیت قرارداد مانوئل خوزه نیز گفت: در آخرین ایملیی که برای ایشان ارسال کردم موارد متعددی را مشخص کردیم که ایشان هم بعد از مطالعه آنها را امضا کرد و برای ما فرستاد. قرار است بامداد چهارشنبه هم وارد تهران شود و روز چهارشنبه نشستی با هم داشته باشیم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید اگر استقلال با جواد نکونام به توافق نهایی برسد سقف قرارداد را رعایت می کنند گفت: عاقلان دانند.

رویانیان در مورد آخرین وضعیت خلعتبری و ایمون زاید نیز گفت: زاید اگر می خواهد در پرسپولیس بماند باید به تهران بیاید و بنشینیم با هم مذاکره کنیم. من در گفتگوی تلفنی که با ایشان داشتم به انگلیسی گفتم شب بخیر که ظاهرا زاید اشتباه برداشت کرد و تلفن را قطع کرد. با خلعتبری هم مذاکراتی داشتیم و آغوش ما برای او باز است. با این حال ما بر سر مبلغ به توافق نرسیده ایم اما پرونده او همچنان باز است.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان گفتگویش با خبرنگاران مجددا بحث برگزار نشدن جام حذفی و تعطیلی مسابقات لیگ برتر در ماه رمضان را مطرح کرد.