27000 یتیم تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهقان اظهار داشت: 20 هزارو 735 یتیم دارای حامی و بیش از هفت یتیم فاقد حامی هستند.

وی گفت: ائمه معصومین (ع) در سخنان خود در رسیدگی به حال یتیمان تاکیدات فراوانی داشته اند و برای کسی که یتیمی را در خانه خود پناه دهد بهشت را تضمین کرده اند.

وی افزود: با عنایت به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان آماده جذب حامی به منظور حمایت از ایتام تحت حمایت این نهاد مقدس است.

اهدای جهیزیه نقدی به 40 زوج تحت حمایت کمیته امداد شهرستان خاش در نیمه شعبان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاش بیان داشت: به مناسبت فرا رسیدن ولادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) و برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان به 40 زوج جوان تحت حمایت، جهیزیه نقدی به مبلغ 400 میلیون ریال پرداخت شده است.

منصور ایرندگانی گفت: سرانه هر زوج 10 میلیون ریال است.

معرفی بیش از 39 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان به پزشکان خانواده

رئیس اداره درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: درصورتی که مددجوی بیمار نیاز به پزشک متخصص و مراکز درمانی بالاتری داشته باشد، ازطریق سیستم ارجاع معرفی می شود.

موسی آبتن اظهار داشت: بخش دیگری از خدمات این اداره به بیماران زمین گیر است که به دلیل بیماری حاد و غیرقابل علاج در منزل بستری و نیازمند نگهداری هستند.

وی با بیان اینکه علاوه بر کلیه خدمات درمانی و تکمیلی ماهیانه مبلغ 500 هزار ریال کمک هزینه به آنان پرداخت می شود، گفت: در حال حاضر 84 نفر از بیماران صعب العلاج از این خدمات بهره مند هستند.