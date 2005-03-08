پنجاه پايگاه اورژانس جديد در كشور در سال 84 راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر به منظور تقويت اورژانس و فوريتهاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماريها در راستاي ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تاسيس و راه اندازي كند. اعتبار مورد نياز به مبلغ 50 ميليارد ريال از رديف 129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان فوريتهاي پيش بيمارستاني هزينه مي گردد.

همچنين به موجب بند الف تبصره 514 لايحه بودجه سال 84، در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال 1384 با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جابجايي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف ها در محدوده اعتبارات مصوب به ميزان درصد (30%) اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.

سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1384 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفا جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد و 50% صورت حسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد.

سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايد.

دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني دفترچه درمان صادر نموده و هزينه هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد.

در اجراي ماده (17) قانون بيمه همگاني مصوبه 3/8/1383 مجلس شوراي اسلامي، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند با كليه موسسات و مراكز بهداشتي درماني كه آماده ارائه خدمات درماني با تعهد به رعايت تعرفه هاي مصوب هيات وزيران مي باشند، عقد قرارداد نمايند.

همچنين بر اساس بند (ب) تبصره 14 لايحه بودجه سال 84 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي 5000 دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب در آمد اختصاص موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

معادل صد درصد 100% آن تا مبلغ 12 ميليارد ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه مي گردد.