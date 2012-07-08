بازیگران "آزمایشگاه" از ابتدا با فیلمنامه کامل مواجه بودند

به گزارش خبرنگار مهر، بخش پایانی نشست فیلم سینمایی "آزمایشگاه" به صحبت‌های دو بازیگر این فیلم امیر میرآقا و فرزین محدث اختصاص داشت. امیر میرآقا که بازی در نقش"گولاخ" اولین تجربه سینمایی‌اش بود، در این نشست به کم و کیف پیوستن به تیم فیلم آزمایشگاه اشاره کرد و همچنین فرزین محدث به تفاوت‌های بازی خود در این فیلم سینمایی نسبت به سایر کرهایش اشاره کرد. بحث‌هایی چون فیلمنامه و دکور این فیلم سینمایی از دیگر مسائل مطرح شده در بخش پایانی نشست فیلم "آزمایشگاه" در خبرگزاری مهر بود.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: آقای میرآقا شما چطور به پروژه سینمایی "آزمایشگاه" رسیدید و تجربه کار با آقای حمید امجد چطور بود؟

میرآقا: من در یک پروژه تلویزیونی به کارگردانی خانم مرضیه برومند بازی می‌کردم. دوماه پس از پایان این کار، یک آقایی با من تماس گرفتند و پیشنهاد دادند که برای بازی در فیلم آقای امجد پیش ایشان بروم و تست بدهم که البته بعد متوجه شدم کسی که مرا به این پروژه سینمایی معرفی کرده بود در کار خانم برومند دستیار بوده است. خلاصه اینکه بعد از این تماس تلفنی پیش آقای امجد رفتم. ایشان در ابتدا مرا برای یک نقش دیگر انتخاب کرده بودند اما آقای هاشمی که بازی مرا در تله فیلم خانم برومند دیده بود آنجا بودند و به آقای امجد پیشنهاد دادند که نقش "گولاخ" را نیز بخوانم بعد من نقش را خواندم و آقای امجد هم خوش‌شان آمد و موافقت کردند.

*فکر می‌کنید با وجود حساسیت بسیاری که آقای امجد نسبت به کارهای خود دارد چطور شد که پذیرفتند در این نقش بازی کنید؟

میرآقا: من فکر می‌کنم تنها عنصری که باعث شد آقای امجد بدون هیچ شناخت قبلی پذیرفتند که من این نقش را بازی کنم اعتماد ایشان بود.

*کارکردن با آقای امجد سخت نبود؟

میرآقا: نه واقعا سخت نبود اما به هرحال حساسیت‌های آقای امجد بسیار زیاد بود. رشته اصلی من تئاتر است و زمانی که پیشنهاد کار با آقای امجد را دادند در مرحله نخست می‌خواستم -حتی اگر نشد که در این فیلم بازی کنم- ایشان را از نزدیک ببینم. اما وقتی سرکار آمدم متوجه شدم با گروه حرفه‌ای مواجه هستم. اعتماد به نفس من بسیار پایین بود اما با همیاری خوب آقای امجد و همبازی بودن با بازیگران حرفه‌ای فضا و شرایط کار برای من بسیار خوب شد و اگر روزی روند بازیگری من ادامه پیدا کند مطمئن خواهم بود که یکی از بهترین تجربه‌هایی که کسب کرده‌ام بازی در فیلم حمید امجد بوده است.

*بازیگرانی که در فیلم "آزمایشگاه" حضور داشتند همه از بازیگران حرفه‌ای در این عرصه هستند چطور با این حرف‌ای‌ها کنار آمدید؟

میرآقا: قبل از اینکه کارم را شروع کنم واقعا ترس داشتم و با خودم فکر می‌کردم بازیگران خوب و حرفه‌ای کنار هم هستند حال اینکه من کنار آنها چه می‌خواهم کنم با این تصورات بود که سرکار حاضر شدم اما زمانی که کار پیشرفت رفت دیدم که خود بازیگران به من کمک می‌کنند و اگر کمک آنها نبود شاید اصلا اتفاقی نمی‌افتاد.

* آقای محدث شما از آن دست از بازیگرانی هستید که در مجموع آثاری که حضور پیدا کرده‌اید به نوعی مخاطب‌های خاص را مدنظر داشته‌اید. به عنوان مثال فیلم شاعر زباله‌ها و یا سریال پرانتز باز از این دسته آثار است. با دوگانگی این آثار به نسبت فضای مخاطب‌پسند و ساده "آزمایشگاه" چگوه کنار آمدید؟

محدث: نقشی که در این فیلم بازی کردم بسیار متفاوت از چیزی بود که تاکنون در عرصه بازیگری تجربه کرده‌ام.

* چقدر هم خوب از پس آن برآمدید؟

محدث: من، رامبد و امیر سه دوست بودیم که برای اینکه نقش هرکدام از ما سه نفر درست از آب درآید باید در عمق این رفاقت به خوبی فرو می‌رفتیم تا این تفاوت نقش که به آن اشاره کردید درست از آب درآید. من خوشحالم که نقش را خوب و مثبت ارائه دادم.

* با این تجربه آیا می‌خواهید این فاصله به نسبت کارنامه سابق‌تان را حفظ کنید؟

محدث: تلاش خودم را می‌کنم. من این شانس را داشته‌ام که آقای امجد به من اطمینان کند و دوست دارم این فاصله ایجاد شده به نوعی حفظ شود و از فضای انجام کارهای خاص فاصله بگیرم.

* تکه کلام‌هایی که به کار می‌بردید بسیار به جا بود که به نظر می‌رسید به شکل بداهه سر صحنه شکل گرفته باشد.

محدث: نه به هیچ عنوان، سر صحنه شکل نگرفت. یکی از حسن‌های این کار پیشرفت داستان براساس فیلمنامه بود. در واقع این فیلمنامه از ابتدا کامل نوشته شده بود و همه بازیگران هم دقیقا طبق فیلمنامه پیش می‌رفتند.

امجد: یکی از مهمترین اصولی که به آن اعتقاد دارم ساخت فیلم براساس فیلمنامه است و خوب این چنین کار انصافا سخت است. اما هرگز نبود پیشنهادی که بازیگران ارائه کنند و من روی آن تامل و فکر نکنم. به اعتقاد من ایده خلق‌الساعه و در لحظه دلیلی ندارد که حتما بهتر از آن چیزی باشد که قبلا به آن فکر شده است. اما به هرحال آنچه که بازیگران انجام می‌دادند حاصل یک تعامل دو طرفه بود. اصلا اینگونه نبود که به عنوان کارگردان عوامل را تحت فشار قرار دهم که همان کاری را که من می‌گوییم انجام دهند و فکر می‌کنم این تعامل در هر اثر سینمایی و تئاتر اتفاق می‌افتند. درواقع این تعامل و دوسویگی به این نقطه ختم می‌شد که بازیگران بسیار خلاق راه‌های بصری و آنچه فیلمنامه می‌طلبید را پیش روی بیننده قرار دهند. این موضوع به خصوص درباره این سه نفر با تاکید بیشتری همراه بود چراکه حضور این سه با هم یک ترکیب ایجاد می‌کرد و این ترکیب‌ها با پیشنهاد و امتحان خودشان ساخته می‌شد.

*چطور شد که به ساخت دکور برای فیلم "آزمایشگاه" رسیدید؟

امجد: از ابتدا فکر نمی‌کردم که برای این فیلم به ساخت دکور نیاز داشته باشیم و امیدوارم بودیم که در نمونه‌های واقعی بتوانیم فعالیت کنیم. مجموع صحنه‌های این فیلم در دو لوکیشین یکی رستوارن و دیگری آزمایشگاه فیلمبرداری می‌شد و گمان می‌کردم که در فضای واقعی آزمایشگاه می‌توان کارکرد اما وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که به معنای واقعی نمی‌توان این کار انجام داد چون آزمایشگاه فضایی است پرسنل شبانه روز در حال فعالیت هستند و دستگاه‌های موجود در این فضا مدام در حال کار است که ایجاد سر و صدا می‌کرد؛ ضمن اینکه فضای مناسب برای حرکت دوربین هم وجود نداشت به همین دلیل مجبور به انتخاب دکور شدیم.

* به‌عنوان آخری سئوال چرا فقط برای آزمایشگاه دکور ساختید؟

امجد: برآورد کردیم که صحنه‌های فیلم بیشتر در کدام فضا فیلمبرداری می‌شود و در نهایت فضای آزمایشگاه بیشترین لحظات فیلم را تشکیل می داد بنابراین با مشورت جمعی و به پیشنهاد آقای اثباتی و پذیرش آقای احمدی به‌عنوان تهیه‌کننده به ساخت دکور برای آزمایشگاه رسیدیم.

محمد احمدی: زمانی که آقای اثباتی پیشنهاد ساخت دکور را داد من یک برآوردی کردیم و دیدم که ساخت دکور از جهت بودجه و هزینه هم به نفع است و همچنین سرعت فیلمبرداری را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت این تصمیم جمعی به نفع پروژه پیش رفت. ضمن اینکه آقای امجد هم با تمرکز بیشتر کار می‌کرد. او صحنه را خوب می‌چید و همه مراحل فیلمبرداری تحت کنترل بود.