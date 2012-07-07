کمبود مدارس شاهد در پایتخت/ جزئیات تعرفه ثبت نام فرزندان شاهد و ایثارگر

مریم خلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 379 هزار و 83 دانش آموز در مدارس شاهد تحصیل می کنند گفت: این دانش آموزان را فرزندان ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و برخی نخبگان تشکیل می دهند.

تحصیل 80 هزار فرزند شاهد و جانبازان بالای 50 درصد

وی افزود: از این تعداد 80 هزار دانش آموز، طرح شاهد و ایثارگر هستند که 67 هزار دانش آموز در مدارس شاهد و 13 هزار دانش آموز در مدارس تیزهوشان تحصیل می کنند که این دانش آموزان صرفا فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان بالای 50 درصد هستند.

تعرفه ثبت نام فرزندان ایثارگران در طرح شاهد

مدیر کل دفتر شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه هزینه تحصیلی دانش آموزان طرح شاهد را چه نهادی تامین می کند گفت: هزینه دانش آموزان طرح شاهد (80 هزار دانش آموز) با بنیاد شهید است که برای سال جاری در مقطع ابتدایی 145 هزار تومان، مقطع راهنمایی 180 هزار تومان و مقطع دبیرستان 235 هزار تومان پرداخت می شود.

تعرفه ثبت نام برای فرزندان ایثارگر خارج از طرح شاهد

خلیلوند اظهار داشت: سایر دانش آموزانی که در طرح شاهد نیستند (فرزندان جانبازان زیر 50 درصد، نوه شهید، خواهر زاده شهید،حافظان قرآن و...) با اولویت داشتن کارت جانبازی و ایثارگری والدین ثبت نام می شوند که تعرفه ثبت نام برای این دانش آموزان در مقطع ابتدایی از 150 تا 210 هزار تومان، راهنمایی از 185 تا 275 هزار تومان و مقطع دبیرستان از 230 تا 350 هزار تومان است که بر اساس موقعیت جغرافیایی و توان والدین هزینه ثبت نام دریافت می شود.

داشتن کارت جانبازی برای ثبت نام الزامی است

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: فرزندان جانبازان و رزمندگان برای ثبت نام در مدارس شاهد نیازی به نامه از طرف بنیاد شهید ندارند و تنها با نشان دادن کارت جانبازی و نامه ایثارگری از سوی نیروهای مسلح ثبت نام انجام می شود.

کمبود مدارس شاهد در پایتخت

وی گفت: در سال تحصیلی جدید 300 مدرسه به 964 مدرسه شاهد در سراسر کشور افزوده می شود ولی متاسفانه در شهر تهران با کمبود مدرسه شاهد روبرو هستیم. به عنوان مثال در مناطق 2، 5، 12 و 9 تهران که با تراکم فرزندان شاهد و ایثارگر روبرو هستیم مدرسه شاهد کم است. برای همین از خیرین مدرسه ساز درخواست داریم تا ما را در تامین این مدارس یاری دهند.