اصلاحیه قانون حمایت از معلولان در راه مجلس شورای اسلامی

جاسم محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این قانون پس از بررسی های مکرر توسط کارشناسان و انجام اصلاحات لازم در روز های پایانی ماه جاری به صحن مجلس برده خواهد شد، افزود: با توجه به اهمیت حمایت ویژه از قشر معلول و به خصوص خانواده بزرگ بهزیستی نیاز است نمایندگان مجلس عنایت خاصی به این امر داشته باشند.

محمدی با اشاره به گستردگی شهرستان میناب اظهار داشت: از آنجائیکه همواره این شهرستان به عنوان دومین شهر استان مطرح است، از اهمیت بالایی برخوردار است و به واسطه حجم بالای آمار تحت پوشش و شناسایی شده جمعیت معلولان، مشکلات موجود در میناب از سایر شهرستان ها بیشتر است.

وی با تاکید بر همت اداره کل برای برنامه ریزی و مساعدت جهت مرتفع شدن مشکلات و موانع پیش روی اداره بهزیستی میناب برای ارائه خدمات بهینه به مددجویان از تکریم ارباب رجوع به عنوان اولویت نخست و مهم سازمان بهزیستی نام برد و بیان داشت: تمام تشکیلات و امکانات موجود در سازمان برای ارائه خدمات شایسته به افراد نیازمند به حمایت که همان ارباب رجوع است گرد هم آمده است.

وی ادامه داد: فعالیتهای بهزیستی در دو واژه پیشگیری و توانمند سازی خلاصه شده است، و همه کارکنان این سازمان برای اجرایی شدن و این ماموریت از هیچ گونه تلاشی فرو گذار نخواهند بود.

محمدی با اشاره به اینکه برنامه ریزی سازمان بهزیستی در سال جاری بر سه حوزه اشتغال، مسکن و درمان متمرکز شده است، عنوان کرد: با کارشناسی های صورت گرفته حوزه درمان با حضور بخش خصوصی و البته تحت نظارت بهزیستی به مددجویان خدمات ارائه خواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان از فعالیت سه مرکز نگهداری خصوصی بیماران روانی در بندرعباس و بخش جناح شهرستان بستک خبر داد و افزود: این سازمان آمادگی دارد تا در صورت ورود و تقاضای بخش خصوصی در هر کجای استان برای راه اندازی این مراکز چه به صورت شبانه روزی و چه روزانه حمایت ها و راهنمایی های لازم را داشته باشد.

وی بیان داشت: سال گذشته بهزیستی استان موفق به ایجاد بیش از یک هزارو 500 فرصت شغلی پایداردر سطح استان شد که این آمار سه برابر تعهد این مجموعه برای اشتغالزایی بوده است و سهمیه میناب از این آمار قریب 300 مورد پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان متقاضی بود.

وی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری نیز با عنایت مسئولان از مددجویان بهزیستی در امر اشتغال حمایت بیشتری صورت گیرد.

محمدی فارسانی ار تصویب دو مصوبه جدیدبرای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در دور چهارم سفر هیئت دولت به هرمزگان خبر داد و افزود: از سال جاری بهزیستی می تواند مجوزهای لازم برای ایجاد فرصت های شغلی صادر کند.

وی اضافه کرد: در سال جاری خدمات مراکز غیر دولتی، موسسات، مراکز درمانی و مهد کودکهای وابسته به سازمان بهزیستی از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان با بیان اینکه 30درصد ار کارکنان مجموعه بهزیستی استان از بین مددجویان انتخاب شده است، اظهار داشت: تا کنون در کشور به قانون استخدام سه درصد معلولان در ادارات و سازمان های دولتی توجهی نمی شد اما با پیگیری های انجام شده در قانون استخدامی جدید تغییرات خوبی صورت گرفته است که باعث امیدواری است.