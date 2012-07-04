برگزاری هفته پایداری برای شناخت ایلام/ مراودات تجاری ایلام با سه استان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی شامگاه سه شنبه در استانداری ایلام در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: ما نیازمند بازخوانی دوران جنگ و مدل های مقاومت به ویژه مدل مقاومت در استان ایلام در برابر متجاوزان بعثی صدام هستیم.

وی گفت: مدل مقاومت ایلامی ها در طول هشت سال دفاع مقدس در حوزه پدافند غیرعامل مثال زدنی است.

استاندار ایلام پایداری را موجب حیات جامعه دانست و افزود: استان ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس 300 بار بمباران شد اما مردم آن ماندند و پایداری کردند و این پایداری موجب پیروزی آنان شد.

وی در ادامه بیان کرد: بازخوانی جنگ در ایلام و رفتاری که ایلامیان سلحشور در میدان های نبرد از خود به نمایش گذاشتند، برای همیشه تاریخ ماندگار است، چرا که مقاومت و ایستادگی در برابر هشت سال تهاجم وحشیانه رژیم بعثی و بمباران های مکرر و مداوم مسئله ای است که عزم و اراده ای پولادین می خواهد و مردمان غیور و سرافراز ایلام، با وجود بمباران مناطق مختلف، هیچگاه خانه خود را ترک نکردند و نوعی از مقاومت را بنا نهادند که در هیچ جای تاریخ دیده نشده است.

وی گفت: برای بازخوانی و بررسی بیشتر مقاومت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس همایش بین المللی پایداری در آینده نزدیک برپا می شود.

اعلایی با اشاره به بیش از 420 کیلومتر مرز عراق با ایران گفت: کمتر از نیمی از مرز ما با عراق برای ایلام است و نقشه ایلام به صورت طولی در امتداد مرز قرار دارد.

استاندار ایلام گفت: در حاشیه برگزاری هفته پایداری ایلام در تهران جشنواره رسانه ای در خصوص پرداخت های رسانه ها به پایداری مردم ایلام در سطح ملی برگزار می شود.

وی با اعلام این خبر افزود: ما تاکنون نتوانستیم پایداری و مقاومت مردم ایلام را انتقال دهیم.

وی با اشاره به تلاش شورای فرهنگ عمومی برای اشاعه فرهنگ پایداری مردم ایلام در کشور افزود: درگیرکردن رسانه های جمعی و مطبوعات و خبرگزاری ها در بحث فرهنگ پایداری مردم ایلام از اهداف مهم این مراسم بوده است.

استاندار ایلام تصریح کرد: برگزاری مراسم و خاطره خوانی، اجرای نمایشگاه دستگاه های مختلف، اجرای برنامه های تئاتر و موسیقی محلی از برنامه های مختلف این هفته بوده است و تلاش ما انعکاس نحوه پایداری مردم ایلام در دوران دفاع مقدس به افکار عمومی بوده است.

مراودات بازرگانی با سه استان همجوار بعد از ماه مبارک رمضان برقرار می شود

اعلایی با اشاره به برگزاری اجلاس 5 +6 در کرمانشاه افزود: این اجلاس بین استان های همجوار کشورهای ایران و عراق و با هدف افزایش سطح مناسبات بین استان های هم مرز و تسهیل ارتباطات مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، تجاری و گردشگری برگزار شد و حاصل آن یک توافق نامه 15 ماده ای در موارد مختلف بود.

این مسئول اظهار داشت: تقویت بازرگانی و مراوده های تجاری با استان های هم مرز کشور همسایه از رویکردهای دولت است.

استاندار ایلام افزود: پیوندهای عمیق اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور برای گسترش ارتباط وجود دارد و یکی از مستحکم ترین این پیوندها وجود عتبات عالیات در کشور عراق است.

وی گفت: احیای مرز مهران یادآور دوران طلایی تمدن اسلامی است و مرز بین المللی مهران، منطقه ویژه اقتصادی مهران، داشتن منابع عظیم نفت و گاز و وجود امکانات برای توان افزایش صادراتی را از جمله زمینه های مناسب برای گسترش ارتباط ایلام با استان های کشور عراق است.

وی با اشاره به توافقاتی که با همتایان عراقی انجام شد، تصریح کرد: ما با همه استان های عراقی هم مرز با ایران جلسات مختلفی داشتیم و خصوصا با سه استان هم مرز با ایلام نیز نشست ها و صحبت هایی انجام شد و به توافقاتی نیز دست یافتیم و قرار بر این شد که سطح مناسبات و مراودات با این سه استان بعد از ماه مبارک رمضان در بخش های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و تجاری به مراتب افزایش یابد به طور مثال در بحث فعال سازی دو بازارچه مرزی در دهلران و هلاله توافقات خوبی به عمل آمد و در بحث بازارچه مرزی هلاله که با استان دیاله عراق هم مرز است به توافقات خوبی دست یافتیم همچنین توافقنامه بعدی با استان میسان عراق در زمینه فعال سازی بازارچه مرزی دهلران با این استان بود که ما مصوبه هیئت دولت را دراین زمینه داشتیم و فقط منتظر موافق طرف عراقی بودیم که در این اجلاس به این مهم دست یافتیم .

استاندار ایلام همچنین با اشاره به تمایل طرف های عراقی برای حضور پیمانکاران ایرانی در استان های مطبوع ادامه داد: در صحبت هایی که با استانداران استان های عراقی به عمل آمد، آنان تمایل زیادی برای حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه های خود داشتند و از عدم حضور آنان در مناقصات گله مند بودند که باید به اطلاع پیمانکاران و تجار استان برسانم که می توانند در این مناقصات و یا مراودات تجاری با کشور عراق فعالیت کنند.