دولت آمريكا هشدار داد درصورت عدم پايبندي ايران، اقدامات احتمالي عليه اين كشور را مورد بررسي قرار خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روز نامه پيپل ديلي people daily، ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در يك نشست خبري گفت : ايران هم اكنون وظيفه دارد به جامعه بين المللي اطمينان دهد كه بيانيه هايش درباره عدم دستيابي به تسليحات هسته اي واقعي است.



بوچر با بيان اين مطلب كه ايران بايد تعليق موقت را به توقف دائمي فعاليت غني سازي اورانيم تبديل كند، گفت : ايران با يك روش مي خواهد به موفقيت در مذاكرات با اروپاييها و بقيه جهان برسد و اين روش، پذيرش آزادانه تعهداتش و تعهد براي پايبندي به آنهاست.



وي همچنين گفت : متاسفانه ما چنين نگرشي را از ايران نديده ايم و اگر ايران به تعهداتش پايبند نباشد، ممكن است مجبور به بررسي و اتخاذ اقدام ديگري شويم.



دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران چند روز پيش هشدار داد اگر مذاكرات هسته اي آتي با اتحاديه اروپا شكست بخورد، تهران تمامي اقدامات اعتماد سازي را متوقف خواهد كرد.