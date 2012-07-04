حکایت شهر بدون شورا/ انتظارات مردم میناب از شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازنشست شدن و اتمام ماموریت شهردار سابق میناب و در پی آن بالا گرفتن اختلافات داخلی شورای شهر که به انحلال آن منجر شد، مردم شهر از داشتن شهردار محروم بودند و در طول این مدت محمد امانی و حسین بازماندگان به عنوان سرپرست، هر کدام برای دوره های کوتاه زمام شهرداری میناب را به دست داشتند، البته در سفر اخیر استاندار به شهرستان میناب، عزیز سیدی به عنوان شهردار میناب در جلسه شورای اداری استان مطرح شد اما سیدی به علت مشکلات موجود در شهرداری و شرایط خاص این مجموعه از پذیرفتن این سمت سرباز زد.

این بار و در این مقطع زمانی سکان شهرداری میناب به دست محسن حسین زاده اهل استان البرز که سابقه حضور در بنیاد تعاون ناجا، فرمانداری کرج، شهرداری منطقه 11 تهران و همچنین پنج سال سابقه مسئولیت دفتر فنی منطقه آزاد جزیره قشم را در پرونده دارد افتاد.

در تاریخ از مردم میناب همواره به عنوان مردمی نجیب و ولایتمدار در سراسر استان و کشور یاد شده، این مردم و تاریخ و فرهنگ این دیار لیاقت توجه و نگاه ویژه مسئولان را دارد. البته فراموش نشود که این مردم بارها شاهد برگزاری جلسات مدیران شهرستانی و استانی برای رفع معضلات شهری بوده اند، انتظار مردم میناب عمل کردن مسئولان به وعده های داده شده در طی سالیان اخیر است، تاخیر در تکمیل و بهره برداری از پروژه جمع آوری فاضلاب شهری و تصفیه خانه نیاز به جوابی قانع کننده دارد.

یک شهروند مینابی در گفتگو با خبرنگار مهر از به درازا کشیدن احداث پروژه های بلوار آل محمد و رسالت گله می کند و ادامه می دهد: اقدامات مغایر با اصول فنی و عجولانه شهرداری برای تکمیل این پروژه ها به جز تحمیل کردن هزینه های گزاف بر بیت المال چیز دیگری را به همراه نداشته است.

مردم شهرستان به ویژه فعالان بخش صنایع دستی میناب همچنان منتظر احداث پروژه بازار صنایع دستی و یا همان پنج شنبه بازار سنتی شهر هستند که سال گذشته با حضور استاندار سابق در بلوار ساحلی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال کلنگ زنی شده و هنوز در مراحل اولیه احداث باقی مانده است.

شهر میناب که سابقه 80 ساله تاسیس شهرداری را با خود یدک می کشد، یکی از قدیمی ترین شهرهای استان است که به دلیل بافت متفاوت و فرسوده شهری دارای معضلات متعددی از قبیل وجود بالغ بر 400 هکتار اراضی، با کاربری زراعی در مرکز شهر، این شهر را به یک باغ شهر تبدیل کرده و موجب عدم رشد و توسعه شهری شده است.

واقع شدن قسمت اعظم شهر در موقعیت کوهپایه ای، مردم و کارکنان شهرداری را در فصل بارندگی و در پی آن سرازیر شدن گل و لای در خیابان ها و معابر با مشکلات فراوان مواجه می کند، که البته با برگزاری جلسات متعدد، این معضل بررسی شده است ولی راه کار مناسبی برای حل آن اندیشیده نشده است.

از مشکلات دیگر شهری میناب، می توان به کم عرض بودن خیابانها به خصوص خیابان امام خمینی(ره) این شهر که پر ترافیک ترین خیابان میناب است اشاره داشت که متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل فقدان مدیریت و عدم نظارت، شهرداری اقدام به فروش پیاده روهای این خیابان با ایده درآمدزایی کرده است.

عدم وجود پارکینگ های عمومی قانونمند و هجوم و مسافربران شخصی در مرکز شهر و به علت نبود پایانه مسافربری روستایی با توجه به تعدد روستاهای شهرستان میناب و همچنین محوریت این شهرستان در شرق، در شهر هرج و مرج ترافیکی به وجود آمده است.

بی توجهی مسئولان شهری به حمل و نقل عمومی و ساماندهی این مسئله معضل کمبود و حتی در برخی مسیرها نبود وسایل حمل و نقل عمومی از بزرگترین مشکلات مردم نه تنها در شهر بلکه درسراسر شهرستان میناب است.

یک راننده تاکسی به خبرنگار مهر گفت: از تاسیس سازمان حمل و نقل عمومی میناب بالغ بر دو سال می گذرد اما وضعیت رانندگان تاکسی از قبل بدتر شده است، در میناب از جایگاه سوخت سی ان جی خبری نیست و با توجه به دوگانه سوز بودن اکثریت تاکسی های موجود طی چند ماه اخیر شاهد کاهش سهمیه بنزین تاکسی ها بوده ایم و این موضوع نه فقط تاکسی داران بلکه تمام مردم را با مشکل مواجه ساخته است.

ناتوانی مسئولان شهری میناب برای ساماندهی دستفروشان و تجمع این قشر در اکثر کوچه ها و معابر و بوجود آوردن صحنه های نازیبا برای شهر و همچنین نادیده گرفتن مسائل بهداشتی توسط این افراد موجب نارضایتی مردم را فراهم آورده است، تبدیل شدن پیاده روهای شهر به ویترین مغازه ها و دکه و بساط کفاشان و حتی پارکینگ موتور سیکلت از دیگر معضلات پیش روی شهردار جدید است.

شهر میناب علیرغم داشتن قدمت بالای وجود شهرداری و خدمات شهری از مبلمان و چهره مناسبی برخوردار نیست و توجه بیشتر مسئولان شهری را برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود می طلبد به گونه ای که اخیرا از میناب به عنوان نقل محافل برای مثال ها و طعنه ها استفاده شده است.

در سالهای اخیر به دلیل فقدان مدیریت صحیح در شهرداری، شاهد فروش معابر و پیاده روهای شهر و حتی عرصه تنها اثر تاریخی موجود در شهر با توجیه درآمدزایی برای شهرداری بودیم که این نقض آشکار حق و حقوق عموم مردم میناب است.

مردم شهر پس از انحلال شورای شهر دیگر هیچ دخل و تصرفی در عزل، نظارت و یا انتصاب شهردار جدید در میناب ندارند، اما امیدشان به انتخاب صحیح استاندارهرمزگان است تا بتوانند پس از این ناملایمتی ها شاهد رشد و توسعه شهر و دیارشان باشند، البته با اختصاص اعتبار قابل توجهی که در سفر چهارم هیئت دولت توسط ریاست جمهور برای تغییر چهره شهر میناب مصوب شد این خواسته مشروط به مدیریت صحیح و کارشناسانه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

محسن حسین زاده شهردار جدید میناب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهر میناب پتانسیل بسیار بالایی برای درآمد زایی و توسعه خدمات شهری دارد و امید است با کمک همشهریان و به خصوص همکاران و بدنه فعال شهرداری در جهت هدایت شهر به سوی رشد و آبادانی حرکت کنیم.