پیش بینی تزانزیت 20 میلیون تنی/توسعه کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول

شهریار افندی‌ زاده در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت ترانزیت در کشور، بیان کرد: در سال گذشته میزان ترانزیت کالا از مسیر جاده و ریل بالغ بر 10میلیون و 200 هزار تن بوده است و براساس برنامه‌های پیش بینی شده سالیانه به طور متوسط تا 20 میلیون تن ترانزیت در دستور کار کارگروه ترانزیت کشور است.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس منطقه‌ ای مشترک سازمان همکاری های اقتصادی اکو، اظهار داشت: در جلسه مشترکی که میان نمایندگان اکو و ایرو با ایران، ترکیه و پاکستان برگزار شد، توسعه و افزایش ظرفیت کریدور اسلام آباد- تهران -استانبول بررسی شد.

نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت، تصریح کرد: پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی توسعه ترانزیت در دست تکمیل، ساخت و بهسازی است و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در مسیر چند کریدور مهم، ایران آمادگی کامل دارد تا نقش محوریت ترانزیت در منطقه را ایفا کند.

وی با تاکید بر نقش ایران در توسعه کریدورهای تزانزیتی، گفت: در این اجلاس بر ایجاد و تقویت کریدورهای پاکستان - ایران - ترکیه و نیز قرقیزستان- تاجیکستان - افغانستان - ایران و ترکیه برای جابجایی کالای ترانزیت تاکید شد.

افندی زاده تصریح کرد: مقرر شده که با حمایت هر سه کشور این کریدور حجم ترانزیت با توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مقررات مشترک و توسعه تسهیلات افزایش پیدا کند.