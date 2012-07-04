سید حسن معروف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات بازسازی بقعه امامزاده موسی بن جعفر (ع)، موسوم به معصوم زاده بجنورد تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا ابتدای محرم سال جاری نیز به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه فاز اول عملیات بازسازی این بنا در فضایی به مساحت هزار و 560 متر در حال انجام است، افزود: برای اجرای فاز نخست این بقعه تاکنون حدود 750 میلیون تومان بودجه مصرف شده است.

معروف زاده تصریح کرد: برای اتمام این عملیات و نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و نیز تکمیل تزئینات فضای این بقعه حدود 400 میلیون تومان دیگر مورد نیاز است.

وی با گلایه از عدم تخصیص اعتبار برای عملیات بازسازی بقاع متبرکه در استان اظهار داشت: در حال حاضر تنها منبع درآمد برای بازسازی و نگهداری بقاع، فروش قبر در اطراف این امکان متبرکه است.

معروف زاده قیمت فروش قبر در اطراف معصوم زاده بجنورد را 2 میلیون و 300 هزار تومان ذکر کرد و افزود: تمامی عایدات فروش قبر در هر یک از بقاع متبرکه، مطابق قانون برای بازسازی و نگهداری همان مکان هزینه می‌شود.

این مسئول در ادامه در مورد عملیات فاز دوم معصوم زاده بجنورد نیز اظهار داشت: شروع فاز دوم بازسازی این بقعه منوط به حمایت مسئولین و تامین منابع مالی است.

وی تصریح کرد: اجرای فاز دوم این بقعه متبرکه نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار بوده و در صورت عدم تخصیص آن از منابع ملی و یا استانی، شروع آن با مشکل روبرو خواهد بود.