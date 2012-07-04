به گزارش خبرنگار مهر، پروژه احیای مستقیم شهید خرازی که شامل دو کارخانه تولید آهن اسفنجی است با حضور رئیس جمهور در اصفهان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
این کارخانهها که پیشرفتهترین و بزرگترین واحدهای تولید آهن اسفنجی در کشور هستند کار خود را با تولید هر کدام از واحدها به ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال آغاز کردند.
تمام نوآوریهایی که تاکنون در واحدهای مشابه در دنیا اجرا شده در این طرح نیز به کار گرفته شده است.
هزینههای این پروژه نزدیک به یک هزار میلیارد ریال اعلام شده و هزینه پروژههای جانبی آن نیز 600 میلیارد ریال برآورد شده است.
میزان اشتغالزایی این پروژه نیز 700 نفر است و این کارخانهها ششمین و هفتمین کارخانه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت در دنیا به شمار میرود.
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