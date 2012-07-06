نقشه طوفانهای 60 سال اخیر قاره آمریکا/ نقاطی که از طوفان در امان ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات نقشه ارائه شده از سوی جان نسلون نقشه کش شرکت تصویرسازی اطلاعات IDV Solutions این نقشه تمام طوفانهایی که طی شش دهه اخیر در آمریکا صورت گرفته را نشان می دهد و براساس تصویرهای موجود تنها نقاط معدودی در طرف شرق قاره آمریکا از مسیر این بادهای مهلک در امان بوده اند.

رد طوفانهای 60 سال اخیر: این نقشه که توسط جان نلسون از شرکت تصویر سازی اطلاعات IDV Solutions ارائه شده تمام طوفانهای سخت را با خطوط روشن که نشان دهنده شدت آن است نشان داده است

نمای نزدیک از شدید ترین طوفانها، این نقشه نشان می دهد که چه تعداد از این طوفانها طی 60 سال گذشته گزارش شده اند

حرکت یک طوفان در شهر توسکالوسا در آلاباما در ماه آوریل سال گذشته، طوفانی که جان چندین نفر را گرفت

هشدار دولت آمریکا برای ماه ژوئیه 2012

براساس اطلاعات بدست آمده از سیستم مقیاسی دستهبندی فوجیتا (Fujita Scale) مسیرهای نئونی نشان دهنده حرکت هرکدام از طوفانها هستند و خطوط روشن تر نشان دهنده طوفانهای سخت تر است.

سیستم مقیاسی دسته بندی فوجیتا طوفانها را عمدتا برحسب میزان صدماتی که به ساختمانها و زندگی گیاهی وارد می کنند اندازه می گیرند.

این نقشه که با استفاده از اطلاعات دولت آمریکا از نقاطی که طوفان بین سالهای 1950 و 2011 به آن رسیده تهیه شده است.

براساس گزارش دیلی میل، جان نلسون در این رابطه گفت: وقتی این نقشه را نگاه می کنید به شکل به جای مانده پنجه روی نقشه توجه خواهید کرد و بلافاصله پس از آن به بخشهایی توجه خواهید کرد که طوفان به آنجا نرسیده است.

خالق این نقشه امیدوار است که بتواند یک نسخه تعاملی از این نقشه را با اطلاعات سال 2012 ارائه کرده تا اطلاعات آن بر حسب شدت، سال، مکان، فصل و عوامل دیگر بنابه درخواست کاربر در اختیار وی قرار گیرد.