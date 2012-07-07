زرتشت نخستین شاعر ایرانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از مجموعه «فرهنگ و تمدن ایرانی» به چاپ رسیده و در آن سعی شده از شکل‌گیری شعر و افسانه‌های مربوط به آن تا شعر معاصر در ایران زمین صحبت شود.

شعر در ایران سابقه کهن دارد و در سالیانی دراز دربردارنده آرزوها و آمال ایرانیان بوده است.

«سرگذشت شعر در ایران» کتابی است درباره شعر در ایران از آغاز پیدایش شعر فارسی تا روزگار ما. این کتاب یکی از کتاب‌های مجموعه‌ای است که به سرگذشت فرهنگ، علم و هنر در ایران می‌پردازد. اثر حاضر گرچه برای نوجوانان تالیف شده اما برای همه علاقمندان خواندنی و مفید است.

اولین شعر، افسانه اولین شعر، از شعر عربی تا شعر فارسی، سامانیان پدر شعر فارسی، نامه باستان، شعر درباری، تولد شعر بیرون از دربار، داستان‌سرایان، شعر در اوج، بازگشت شعر به خراسان، شعر مردمی، بازگشت به گذشته، شعر در آستانه تغییر، تولد شعر نو، تولد شعر سپید، شعر در خیابان، منباع و مراجع بخش‌های مختلف این کتاب هستند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: اگر در لابه‌لای برگ‌های تاریخ به دنبال اولین شعرهای ایران زمین بگردیم به نام زرتشت می‌رسیم. تاریخ‌نویسان از او به عنوان اولین شاعر یاد کرده‌اند. گاهان که با نام گات‌ها یا گاث‌ها هم شناخته می‌شود بخشی از کتاب زرتشت با اوستا است که آن را نه تنها اولین شعرهای مکتوب ایران که کهن‌ترین نوشته‌ای می دانند که از ایرانیان به جای مانده است.

زرتشت در گاهان، موعظه‌های اخلاقی و تعلیمات دینی‌اش را بیان می‌کند، اما گاهی شادی و غم‌های شخصی را نیز در لابه لای آنها می‌توان یافت. برخی از صاحب‌نظران گاهان را شعر نمی‌دانند و معتقدند که باید بین کلام مذهبی و شعر فرق گذاشت و فقط به خاطر آهنگین بودن کلام، نمی‌توان به آن شعر گفت.

«سرگذشت شعر در ایران» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2 هزار تومان با عکس‌هایی از شاخص‌ترین و تاثیرگذارترین افراد در جریان شعر ایران از گذشته تا امروز منتشر شده است.