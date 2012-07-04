بازتاب اقدام تامل برانگیز آمریکا در قبال پاکستان/ راسموسن ذوق زده شد

آمریکا روز گذشته بالاخره پس از هفت ماه فشار و تهدید به قطع کمک های مالی به پاکستان با هدف وادار کردن این کشور برای بازگشایی مسیر ناتو، پیش شرط های پاکستان را پذیرفت و رسما عذرخواهی کرد که این اقدام مقامات غربی را به واکنش وا داشت و حتی برخی از آنها را ذوق زده کرد.

به نوشته "ای بی سی"، "شری رحمان" سفیر پاکستان در آمریکا ضمن ابراز خرسندی از صدور بیانیه عذرخواهی آمریکا گفت: پاکستان بیانیه کلینتون را قبول کرده و از آن استقبال می کند.

وی افزود: امیدواریم که فصل جدیدی در روابط واشنگتن-اسلام آباد آغاز شود و مطمئنم که دو کشور موافق صلح و ثبات در منطقه هستند.

"ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت: این بیانیه نشان می دهد که آمریکا به خاطر حمله نوامبر گذشته متاسف است و در پی بهبود روابط واشنگتن-اسلام آباد می باشد.

وی افزود: همانطور که در بیانیه به آن اشاره شده است، دو طرف اشتباهاتی را مرتکب شدند که باعث این تراژدی شد اما به هر حال متاسفیم.

روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی نوشت: در پی عذرخواهی آمریکا به خاطر کشته شدن نظامیان پاکستانی مسیر زمینی امداد رسانی به نیروهای ناتو به افغانستان باز شد.

روزنامه لس آنجس تایمز نیز با اشاره به استقبال "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا از تصمیم پاکستان برای بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو نوشت: همانطور که گفتم همچنان به تعهدات خود برای گسترش همکاریها با پاکستان پایبند هستیم، چنانچه دو کشور با چالش های امنیتی مشترکی در منطقه مواجه اند.

"جان کربی" سخنگوی پنتاگون نیز گفت: در پی توافق بر سر پایان محاصره 7 ماهه، انتظار می رود که مسیرهای مرزی میان افغانستان و پاکستان فورا باز شود.

وی افزود: پس از این رویداد درباره آنچه که رخ داد، بسیار شفاف بودیم و به کمک های مالی خود از پاکستان ادامه می دهیم.

خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارشی را با این عنوان منتشر شد "آمریکا ابراز تاسف کرد و پاکستان مسیر تدارکاتی ناتو را باز کرد"

مجله تایم در عین حال نوشت: اگرچه تصمیم پاکستان تا حدی باعث بهبود روابط آمریکا و پاکستان می شود اما اختلافات بسیاری درباره عقب نشینی نظامیان ازافغانستان پایان سال 2014 وجود دارد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارشی را با این عنوان منتشر کرد که "آمریکا و پاکستان به توافقی برای بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو دست یافتند.

شینهوا نیز در گزارشی به پذیرش عذرخواهی آمریکا از سوی پاکستان و احتمال بهبود روابط واشنگتن و اسلام آباد در آینده نزدیک اشاره کرد.

این رسانه چینی در مطلبی دیگر با اشاره به استقبال دبیر کل ناتو از این تصمیم پاکستان نوشت: "آندرس فوگ راسمون" روز گذشته بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو را نشانه آغاز فصل جدید در روابط و همکاری میان ایساف و پاکستان دانست.

راسموسن گفت: پاکستان نقش مهمی را در حمایت از تامین امنیت افغانستان و ثبات منطقه ایفا می کند و همکاری منطقه ای عامل مهم در گسترش صلح و امنیت در این کشور است.

طالبان نیز بلافاصله پس از انتشار این خبر با تهدید درباره حمله به کاروان تدارکاتی ناتو اعلام کرد: به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از خاک پاکستان برای انتقال تدارکاتی که علیه مردم افغانستان کاربرد دارد، استفاده کند.