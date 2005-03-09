نيويورك تايمز : اطلاعات آمريكا براي قضاوت درباره برنامه هاي هسته اي ايران ناقص است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، گزارش اين كميسيون در حالي به رييس جمهور ارائه مي شود كه آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا آماده ارزيابي گزارش رسمي جديدي درباره ايران مي شوند.

اين هيئت كه سال گذشته از سوي بوش براي ارزيابي كيفيت اطلاعات درباره تسليحات شيميايي، بيولوژيكي و هسته اي ايران مامور شده بود، هم اكنون پس از 14 ماه درباره اين موضوع به رييس جمهور گزارش مي دهد.

تاكنون جرج بوش ايران را به دليل آنچه كه دنبال كردن تسليحات اتمي ناميده بسيار تهديد كرده است و تهران نيز در پاسخ فقط بر متعارف بودن برنامه هاي هسته اي خود تاكيد كرده است.

كامل ترين بيانيه اي كه درباره برنامه هاي هسته اي ايران براي پورتر جي گاس رئيس سازمان سيا ارسال شده تاكيد كرده است كه ايران به طور خودسرانه به برنامه هايش براي دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي ادامه مي دهد.

آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در طول دو سال گذشته بازرسان متعددي را به ايران اعزام كرده اعلام كرده است كه نشانه اي مبني بر تلاش براي كسب سلاح هاي اتمي در ايران يافت نشده است اما از سوي ديگر هم اعلام كرده است كه بعيد مي داند تمام ابعاد برنامه هاي هسته اي ايران فقط براي اهداف متعارف باشد.

به گفته منابع رسمي سازمان جاسوسي آمريكا سيا ، اطلاعات آمريكا درباره برنامه هاي هسته اي ايران در سال 2001 تكميل شد و هم اكنون اين كشور در حال ارزيابي دوباره آن است.

در نخستين گام شوراي اطلاعات ملي آمريكا كه براي پورتر جي گاس رئيس سيا گزارش تهيه مي كند، بايد در بهار آينده با تمركز بر برنامه هاي هسته اي ايران در اين زمينه گزارش هايي ارائه كند.