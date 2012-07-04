سه قوه باید زیرساخت های سرمایه گذاری را در سال تولید ملی ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر در مراسم تجلیل از صنعتگران برتر استان مرکزی افزود: سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید با تدوین، تصویب و اجرای قوانین به نحوی که به نفع تولید کنندگان موجبات افزایش تولیدات داخلی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: بررسی مشکلات پیش روی صنعتگران و تلاش در مسیر حل این مشکلات نباید آنقدر با تاخیر انجام شود که به نوشداری بعد از مرگ سهراب تبدیل شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی گفت: بهبود فضای کسب و کار، کاهش مراودات مالی صنعتگران و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید در دستور کار سه قوه قرار بگیرد.

توسطی با اشاره به مشکلات فراروی صنعتگران افزود: عدم وجود یک استراتژی ملی توسعه صنعتی به عنوان منشور فعالیت های تولیدی در بخش خصوصی و اقدامات نظارتی و حمایتی، کمبودهای منابع مالی مختص تولید، نرخ بالای تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان و عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان مهمترین مشکلات فراروی بخش تولید در کشور است.