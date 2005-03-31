به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با افزايش سن ميزان نياز بدن به انرژي به علت كم شدن فعاليت بدني كاهش مي يابد، بنابراين در صورتي كه بدن سالمندان به ميزان زيادي انرژي را دريافت كند موجب بروز مشكلاتي نظير چاقي، فشار خون و بيماريهاي قلبي و عروقي در آنها مي شود.

بر اساس اين گزارش، با وجود كاهش نياز سالمندان به انرژي، ميزان نياز آنها به مواد پروتئيني، بويژه در صورت ابتلاي سالمندان به بيماري ها و عفونت افزايش مي يابد ، بنابراين توصيه مي شود كه 40 تا 60 درصد از انرژي دريافتي روزانه سالمندان از پروتئين ها به ويژه پروتئين ها با كيفيت بالا تامين شود.

بر پايه اين گزارش كمبود ويتامين D در سالمندان بويژه سالمنداني كه از نور آفتاب دور هستند از جمله مشكلات سالمندان است كه با داشتن برنامه غذايي مناسب و قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت نيم ساعت در روز و استفاده از لباس هاي رنگ روشن مي توان از اين كمبود جلوگيري كرد.

همچنين مصرف روزانه 5 تا 6 ليوان آب در روز، مصرف مقدار كافي ميوه جات و سزيجات، استفاده از نان هاي سبوس دار، محدود كردن مصرف غذاهاي چرب و شريني ها و نيز رسيدگي مناسب به بهداشت دهان و دندان از جمله توصيه هايي است كه سالمندان بايد به آنها توجه كنند.