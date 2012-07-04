تمهیدات ترافیکی در اطراف مسجد جمکران/ مسافران سه برابر زمان عادی وقت سفر در نظر بگیرند

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت نیمه شعبان و برگزاری مراسم در شهر قم و جمکران نیروهای پلیس راه در تمامی مسیرهای منتهی به این اماکن مقدس حضور داشته و طرح های ویژه ای نیز به اجرا در می آید. براین اساس پیش بینی تردد بیش از 250 هزار خودرو طی امروز،پنجشنبه و جمعه در مسجد مقدس جمکران می شود و به همین دلیل تمهیدات ترافیکی لازم در زمان انسداد راهها به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم حجم سفرها از ساعاتی دیگر افزایش یابد در حالی که حجم ورودی به استان قم و جمکران دو تا سه برابر افزایش یافته و از عصر امروز بر این ورودی ها افزوده شده و بار ترافیک نیمه سنگین اما روان می شود.

البرزی به رانندگانی که قصا سفر به شمال کشور را دارند توصیه کرد سه برابر روزهای عادی برای سفر وقت درنظر بگیرند چرا که حجم سفرهای شمال کشور نیز افزوده می شود. البته به منظور جلوگری از گرهه ای ترافیکی محدودیت هایی در این مسیرها به اجرا در می آید.

جانشین فرمانده پلیس راه کشور با اعلام مرگ 25 نفر در جاده های کشور طی روز گذشته تاکید کرد: پلیس راه همچنان با تخلفات نبستن کمربند عقب توسط سرنشینان، سرعت، سبقت و حرکت در شانه خاکی قاطعانه برخورد می کند.

