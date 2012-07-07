  1. دين، حوزه، انديشه
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۲

اعلام فراخوان کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

اعلام فراخوان کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

فراخوان کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر که در زمستان 91 برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس بین المللی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن فلسفه دین سوم وچهارم دی ماه در تهران برگزار می شود.

کنفراس بین المللی «فلسفه دین معاصر» با محورهای اصلی تجربه دینی، تکثرگرایی دینی، الهیات و شر، عقلانیت باورهای دینی، گفتگوی شرق و غرب بر محور دین، مطالعات میان‌فرهنگی و فلسفه دین معاصر، دین و تکنولوژی، جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر برگزار می شود.

حمیدرضا آیت اللهی، سیدحسن حسینی، قاسم پورحسن، محمد سعیدی‌مهر، محمد ایلخانی، محسن جوادی، محمد محمدرضایی، احد فرامرزقراملکی، محمود خاتمی، حجت الاسلام رشاد، لگنهاوزن، غلامحسین خدریProf. Peter van Inwagen، Prof. Alvin Planting ، Prof. Tim O’Connor  اعضا هیأت علمی این کنفرانس را تشکیل می دهند.

علاقمندان تا اول مردادماه سال جاری فرصت دارند تا چکیده مقالات خود را به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.philorconf.org مراجعه نمایند.
کد مطلب 1642225

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