اعلام فراخوان کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس بین المللی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن فلسفه دین سوم وچهارم دی ماه در تهران برگزار می شود.

کنفراس بین المللی «فلسفه دین معاصر» با محورهای اصلی تجربه دینی، تکثرگرایی دینی، الهیات و شر، عقلانیت باورهای دینی، گفتگوی شرق و غرب بر محور دین، مطالعات میان‌فرهنگی و فلسفه دین معاصر، دین و تکنولوژی، جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر برگزار می شود.

حمیدرضا آیت اللهی، سیدحسن حسینی، قاسم پورحسن، محمد سعیدی‌مهر، محمد ایلخانی، محسن جوادی، محمد محمدرضایی، احد فرامرزقراملکی، محمود خاتمی، حجت الاسلام رشاد، لگنهاوزن، غلامحسین خدریProf. Peter van Inwagen، Prof. Alvin Planting ، Prof. Tim O’Connor اعضا هیأت علمی این کنفرانس را تشکیل می دهند.