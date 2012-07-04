بررسی انتشار اوراق منفعت در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس موسویان در خصوص آخرین برنامه های این کمیته از بررسی اوراق منفعت خبر داد و گفت: انتشار اوراق منفعت در دستور کار کمیته فقهی است.



دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در مورد کارکرد این اوراق در بازار سرمایه افزود: هدف از انتشار این اوراق، تبدیل منافع یک دارایی به اوراق بهادار است.



وی ادامه داد: صاحب منافع می تواند دارایی های خود را تبدیل به اوراق کند و به پول نقد برسد و با این نقدینگی بعدها می تواند در سایر دارایی ها سرمایه گذاری کرده و مشکل نقدینگی خود را برطرف کند.



موسویان با اشاره به اینکه تا به حال کمیته دو جلسه در این خصوص برگزار کرده است،افزود: پس از بحث هایی به این نتیجه رسیدیم که برای تصویب این اوراق نیاز به سوال از مراجع وجود دارد و در حال حاضر استفساریه ای برای مراجع ارسال شده است تا براساس فتوای مراجع بر روی این ابزار مالی کار شود.



دبیر کیته فقهی سازمان بورس افزود: همچنین این کمیته در ابتدای سال نیز صندوق ضمانت را تصویب کرد به طوری که اورق منفعت به عنوان دومین ابزاری است که امسال در حال بررسی در این کمیته است.