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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۱۹

رييس پليس راه كشور در گفتگو با" مهر " خبر داد :

اجراي طرح اضطراري كاهش تصادفات جاده اي در 5 استان كشور // 60 ايستگاه پليس راه ، جاده هاي پرتردد را كنترل مي كنند

در ايام نوروز طرح بهبود در كاهش تصادفات و ترافيك در پنج استان پر تردد كشور از سوي پليس راه نيروي انتظامي اجرا مي شود .

رييس پليس راه كشوردر گفتگو باخبرنگاراجتماعي خبرگزاري  مهربا بيان  اين مطلب گفت  : پنج استان تهران ، مازندران ، قزوين ، سمنان و قم از استان هاي پرتردد درايام نوروزبه شمار مي روند  كه پيش بيني مي شود امكان تصادفات جاده اي و افزايش شمارمرگ ومير درمسيرهاي ورودي اين استان ها درايام نوروز افزايش يابد .

سردار محمد رويانيان همچنين تصريح كرد : به  همين منظورطرح مزبوربا هدف كاهش تلفات جاده اي و بهبود تردد درجاده هاي حادثه خير كشوربه عنوان  مهم ترين برنامه ناجا در بخش پليس راه نيروي انتظامي برنامه ريزي شده  كه با همكاري وزارت راه وترابري و پليس راه اين طرح از هم اكنون در حال اجراست .

وي درادامه از استقرار پليس راه در جاده هاي كشور و همچنين وجود  60 ايستگاه پليس جاده اي در اين خصوص خبرداد و گفت : تقويت نيروهاي مستقر درجاده ها پيش از نوروز آغاز شده و  حضور پررنگ پليس  بخصوص در مسير هاي منتهي به شهرهاي  پرتردد  نيز از ديگر اهداف طرح هاي نوروزي به شمار مي رود .

کد مطلب 164224

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