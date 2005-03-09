اجراي طرح اضطراري كاهش تصادفات جاده اي در 5 استان كشور // 60 ايستگاه پليس راه ، جاده هاي پرتردد را كنترل مي كنند

رييس پليس راه كشوردر گفتگو باخبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : پنج استان تهران ، مازندران ، قزوين ، سمنان و قم از استان هاي پرتردد درايام نوروزبه شمار مي روند كه پيش بيني مي شود امكان تصادفات جاده اي و افزايش شمارمرگ ومير درمسيرهاي ورودي اين استان ها درايام نوروز افزايش يابد .

سردار محمد رويانيان همچنين تصريح كرد : به همين منظورطرح مزبوربا هدف كاهش تلفات جاده اي و بهبود تردد درجاده هاي حادثه خير كشوربه عنوان مهم ترين برنامه ناجا در بخش پليس راه نيروي انتظامي برنامه ريزي شده كه با همكاري وزارت راه وترابري و پليس راه اين طرح از هم اكنون در حال اجراست .

وي درادامه از استقرار پليس راه در جاده هاي كشور و همچنين وجود 60 ايستگاه پليس جاده اي در اين خصوص خبرداد و گفت : تقويت نيروهاي مستقر درجاده ها پيش از نوروز آغاز شده و حضور پررنگ پليس بخصوص در مسير هاي منتهي به شهرهاي پرتردد نيز از ديگر اهداف طرح هاي نوروزي به شمار مي رود .