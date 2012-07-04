"نونو گومژ" به تیم فوتبال بلکبرن پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، گومژ 35 ساله سومین خرید بلکبرن است که فصل گذشته از لیگ برتر به دسته پایین تر سقوط کرد. گومژ که توسط باشگاه اسپورتینگ براگا به عنوان بازیکن آزاد اعلام شد در کنار دنی مرفی و لئون بست خریدهای جدید بلکبرن محسوب می شوند.

گومژ در 79 بازی ملی برای پرتغال 29 گل به ثمر رسانده است. او قبل از انتقال 17 میلیون یورویی اش به فیورنتینا سابقه بازی در بواویشتا و بنفیکا را داشت. او بعد از آن به بنفیکا بازگشت و سپس با براگا قرارداد امضا کرد. گومژ فصل گذشته در 20 بازی برای براگا 6 گل به ثمر رساند.