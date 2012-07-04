سکه گران شد/ دلار آزاد 1978 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در آستانه ولادت حضرت قائم (عج) در بازار تهران 751 هزار تومان، طرح جدید 748 هزار تومان، نیم سکه 375 هزار تومان، ربع سکه 189 هزار تومان و گرمی 112 هزار تومان است.

این در حالی است که روز گذشته در همین ساعت نرخ این سکه ها به ترتیب 735 هزار تومان، 731 هزار تومان، 365 هزار تومان، 186 هزار تومان و 110 هزار تومان بود، بر این اساس نرخ انواع سکه امروز با افزایش همراه شد.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار داخلی 76 هزار و 181 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1613 دلار است.

فعالان بازار ارز از صعود دوباره قیمت دلار آزاد و رسیدن آن به 1978 تومان خبر دادند که بر این اساس، اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی همچنان رو به افزایش است، نرخ دلار آزاد روز گذشته در همین ساعت 1947 تومان بود.

قیمت هر یورو در بازار آزاد امروز 2497 تومان و هر پوند 3090 تومان است، این نرخها روز گذشته به ترتیب 2470 تومان و 3045 تومان بودند.