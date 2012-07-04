مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ورامین مصوب شد اعتبارات ورزشی به دلیل شرایط حساس و برطرف کردن کمبودها افزایش یابد تا بتوان علاوه بر رفع کاستی ها فصلی نو برای پیشرفت ورزش آغاز شود.

افزایش تملک دارایی های ورزشی به یک میلیارد و 640 میلیون تومان

وی تصریح کرد: طی سال های گذشته، تملک دارایی های ورزشی بین 500 تا 600 میلیون تومان بود که در سال جاری، این رقم به یک میلیارد و 640 میلیون تومان خواهد رسید.

رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین ادامه داد: در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ورامین، شهرداران ورامین و قرچک ملزم به ساخت دو سالن ورزشی مسابقاتی با اعتبار اولیه 300 میلیون تومان شدند که باید گفت این مصوبات درباره ورزش در تاریخ ورامین بی سابقه و بی نظیر بوده است.

مطالعات ساخت استادیوم پنج هزار نفری آغاز شده است

وی اظهار داشت: با مساعدت های فرمانداری، شهرداری و اداره اوقاف شهرستان ورامین، مطالعات ساخت استادیوم پنج هزار نفری آغاز شده که با معرفی پیمانکار، به زودی شهرستان ورامین شاهد افتتاح اولین ورزشگاه با چنین ظرفیتی خواهد بود.

زاهدی افزود: استادیوم مورد نظر در ابتدای جاده آبباریک و در کنار چمن مصنوعی این منطقه در مساحتی بالغ بر پنج هکتار ساخته خواهد شد.

افزایش سرانه فضاهای ورزشی ورامین با روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم

وی در خصوص سرانه فضای ورزشی ورامین گفت: سرانه فضای ورزشی قبل از دولت نهم تنها 5.5 سانتیمتر بوده که با روی کار آمدن دولت های نهم و دهم، این سرانه به 18 سانتی متر افزایش یافت که امید می رود با حمایت های مسئولان و با شرایط پیش آمده در ورزش، به استاندارد کشوری که 50 سانتیمتر است، هرچه زودتر دست یابیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین افزود: در حال حاضر استاندارد جهانی سرانه فضای ورزشی به ازای هر نفر یک مترمربع است.

خوابگاه 200 نفری ورزشکاران تا اواخر سال جاری به بهره برداری می رسد

زاهدی در ادامه نوید داد: خوابگاه مختص ورزشکاران با ظرفیت حدود 200 نفر با اعتبار 200 میلیون تومان تا اواخر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید تا مشکل اسکان ورزشکاران میهمان برای حضور در شهرستان ورامین برطرف شود.

وی اضافه کرد: این خوابگاه در کنار سالن شهید شیرکوند در منطقه صادقعلی از سال 82 با اعتبار استانی شروع شد ولی به دلایل نامعلومی متوقف ماند که با پیگیری های متعدد سعی داریم هرچه زودتر با بهره برداری از آن، شاهد حضور قهرمانان کشور برای شرکت در مسابقات ورزشی در ورامین باشیم.

تجهیز طبقه فوقانی استخر دولتی کوثر به وسایل بدنسازی

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به ورزشکاران و به خصوص علاقه مندان به شنا، طبقه فوقانی استخر کوثر به وسایل بدنسازی مجهز شده است تا مراجعان بتوانند قبل از پرداختن به شنا در صورت تمایل، ابتدا به ورزش با دستگاه های تعبیه شده بپردازند و بعد از آن با حضور در محوطه شنا تجدید قوا کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به برپایی همایش حلقه گفتگوی جوانان با مسئولان شهرستان ورامین اشاره کرد و ادامه داد: این همایش از برنامه هایی بود که در راستای ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی صورت گرفت و در نظر داریم چنین برنامه هایی که مختص به نسل جوان است را در ادامه روند وظایف خود تدوین کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: با توجه به آغاز فصل تابستان جلسات متعددی برای پربار کردن اوقات فراغت با هیئت های ورزشی برگزار کردیم که امیدواریم این برنامه ها به جهت شرایط خاص در سال جاری به بهترین نحو ممکن برگزار شود.