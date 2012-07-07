حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به نیاز داوری کشور از تاریخ 20 تا 24 تیرماه یک دوره کلاس توجیهی داوری برگزار خواهد شد که در این کلاس داوران و کمک داورانی که در طبقه بندی کمیته داوران شرایط قضاوت در لیگ برتر را دارند، گردهم آمده و آخرین آموزش‌های مربوط به حرفه داوری را خواهند دید.

وی در ادامه یادآور شد: یک روال سنتی از گذشته در کمیته داوران فدراسیون فوتبال وجود داشته که هر داوری مربوط به هر رده‌ای که می‌شد به قضاوت در همان رده ادامه می‌داد، حتی اگر در کارش افت می‌کرد و توانایی‌هایش تحلیل می‌رفت. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و از قدیم رویه کار در کمیته داوران به همین صورت بوده است.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال یکی از وظایف کمیته داوران را طبقه بندی داوران براساس عملکردشان عنوان کرد و گفت: در همین راستا چندی پیش با بررسی عملکرد داوران و کمک داوران در یک سال گذشته اقدام به طبقه بندی آنها کردیم که براساس هفت، هشت داور و کمک داور بین رده‌های لیگ برتر و دسته اول جابه‌جا شدند.

عسگری با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح درجه بندی گفت: با این کار داوران متوجه می‌شوند که چه شرایطی دارند و اگر در کارشان نواقصی داشته باشند، برطرف می‌کنند. ما نمی‌توانیم به داوری که درکارش نوسان زیادی دارد اجازه قضاوت در لیگ برتر را بدهیم و در مقابل داوری که کارنامه خوبی دارد را پشت خط این داور قرار دهیم.

"در کمیته داوران تمام داوران توانا شانس برابری برای قضاوت در لیگ برتر دارند"، عسگری با بیان این جمله افزود: در چهار روزی که داوران در کلاس توجیهی گردهم جمع می‌شوند، دوره‌های آموزشی در مورد علم تغذیه، پزشکی، روانشناسی، تست آمادگی جسمانی و ... خواهیم داشت. قطعا هر داوری این دوره را با موفقیت طی کند، شانس قضاوت در لیگ برتر را خواهد داشت.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه برای کنار گذاشتن داوران از فهرست داوران و کمک داوران لیگ برتری به اسامی آنها هیچ توجهی نشده است، خاطر نشان کرد: یکی از اولویت‌های ما این است که سن داوری را پایین بیاوریم. در شرایط فعلی برخی کشورها داورانی بین المللی در سنین پایین دارند که ما نیز باید در این مسیر گام برداریم. ما اگر قرار باشد فقط روی افراد باتجربه حساب کنیم، داوران جوان فرصت عرض اندام پیدا نمی‌کنند.

وی ضمن یادآوری اینکه در بین داورانی که در درجه بندی داوران لیگ برتری جایی ندارند، هستند داورانی که در فصل گذشته سه یا چهار بار در لیگ برتر قضاوت کرده‌اند، گفت: این داوران اگر در رده‌های پایین‌تر توانایی خود را نشان دهند، می‌توانند به لیگ برتر برگردند.

عسگری عضویت خود در شبکه‌های اجتماعی را تکذیب کرد و گفت: من در هیچکدام از شبکه های اجتماعی عضو نیستم و این کار یکسری افراد سودجو است که برای منافع شخصی خود با نام من در صفحات اجتماعی مطالبی را عنوان می‌کنند. اینها نمی‌خواهند رشد داوری و موفقیت ما را ببیند و با کارهای پیش پاافتاده در جهت تخریب ما برآمده‌اند.