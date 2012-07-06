شهروندان مشارکت جو در امر بازیافت هر ماه تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت ، هر ماه 12شهروند مشارکت جو که بیشترین همکاری را با غرفه های بازیافت سطح منطقه دارند، انتخاب و از آنان تجلیل می شود.

وی با اشاره به آموزش بازیافت به 48 هزار خانوار ساکن درشرق تهران افزود: هر بلوک در منطقه 6 هزار خانوار جمعیت دارد و ما منطقه را به 19 بلوک تقسیم کرده ایم.

وی افزود: بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 48 هزار خانوار ساکن منطقه 8 تحت آموزش بازیافت قرار گرفته اند.

فرخی با تاکید بر اصلاح روند جمع آوری پسماند خشک در منطقه 8 افزود: در حال حاضر به طور میانگین روزانه 45 تن پسماند خشک در این منطقه جمع آوری می شود.

معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 به افزایش تعداد مخازن آبی رنگ در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: تعدا مخازن 1100 لیتری از 167 به 182 عدد افزایش یافته است و پیش بینی شده است تا پایان سال جاری این تعداد نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ساماندهی غرفه های بازیافت اظهار داشت: با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امر بازیافت، ایجاد فضای سبز عمودی در غرفه های بازیافت از دیگر برنامه هایی است که در همین راستا صورت گرفت.

فرخی در ادامه از راه اندازی پایگاه تعویض کتاب در غرفه های بازیافت سطح منطقه خبر داد و گفت: در این پایگاه، آموزشگران اداره بازیافت ضمن آموزش به شهروندان در امر تفکیک پسماندها خشک و ارائه بروشورهای اطلاع رسانی، با دریافت کتابهای کهنه و غیر قابل استفاده، در ازای آن کتابهایی با مفهوم بازیافت و اقلام بهداشتی دریافت می کنند.

وی با اشاره به آموزش بازیافت به بانوان خانه دار افزود: هدف از برگزاری این قبیل پایگاهها ترویج فرهنگ تفکیک و اهمیت دادن به پسماندهای خشک به ویژه کاغذ در جلوگیری از قطع درختان است.

فرخی گفت: همچنین اداره بازیافت منطقه 8 در جشن اعیاد شعبانیه با مراجعه به مساجد، هیئتها و ایستگاههای صلواتی؛ کیسه های آبی مخصوص پسماندهای خشک به آنان ارائه می نماید.

معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 با اشاره به ساماندهی غرفه های بازیافت در سطح منطقه افزود: با توجه به گرمای هوا، شستشوی غرفه ها، بازدید روزانه کارشناس و نظارت برعملکرد متصدیان از جمله برنامه های اداره بازیافت در طول ایام تابستان است.

وی گفت: شهروندان با مراجعه به غرفه های بازیافت و ارائه پسماندهای خشک، اقلام بهداشتی دریافت و یا در صورت داشتن کارت بانک، کارت آنان شارژ خواهد شد.