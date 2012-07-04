سهم 7 درصدی صنعت گلستان در تولید ناخالص ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع تولیدکنندگان استان با اشاره به اینکه پایین بودن سهم صنعت، تبعاتی را برای استان وارد می‎آورد، افزود: در یک برنامه‎ریزی چهارساله تلاش داریم تا میزان تولید ناخالص داخلی گلستان را به حدود 15 تا 20 درصد افزایش دهیم که مسئولیت پیگیری این طرح از سوی مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری گلستان پیگیری می‎شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بعضا دچار ضعف است، افزود: بخش خصوصی و تشکل‎ها باید تقویت شوند و حضور قوی در عرصه‎های اقتصادی داشته باشند.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان با بیان اینکه قوی عمل کردن تشکل‎ها سبب رونق بخش تولید خواهد شد، اظهار داشت: مصوبه‎ای در شورای برنامه‎ریزی پیش‎بینی شده که بر اساس آن مدیرکل اقتصادی استانداری گلستان مکلف به بررسی موضوع است تا نسبت به تقویت و تجدید ساختار تشکل‎ها اقدام خوبی صورت پذیرد.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان گفت: 300 هکتار زمین در شهرک صنعتی از طریق منابع استانی و ملی آماده سرمایه‎گذاری و ارائه به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی است و با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته زیرساخت های اساسی و مورد نیاز در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان فراهم است.

وی با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان طرح دارای مجوز تاسیس در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان وجود دارد، تصریح کرد: در این زمینه نباید تنها به منابع بانکی اکتفا کنیم بلکه تقویت مشارکت حتی در سرمایه گردش نیز بسیار موثر است.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان بیان داشت: برای جهش بزرگی که در استان با کمک تولیدکنندگان و فعالان عرصه اقتصادی تدبیر شده، پیشنهاد ما حرکت به سمت مشارکت فعال است.

غلامی با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‎گذاری استان دو سال پیاپی به طور ویژه در جذب سرمایه‎گذار فعالیت می‎کند، گفت: تدوین قالب‎های مشارکت راه‎حل مفیدی در این زمینه است.

وی یادآور شد: بیش از 10 قالب مشارکت در استان وجود دارد که می‎توان به تامین منابع دست یافت و حتی از این طریق نسبت به شریک خارجی اقدام کرد و این امر می‎تواند راه را برای ورود به بازارهای دیگر باز کند.