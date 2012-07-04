رتبه 17 ایران در تولید فولاد/ ضریب بومی سازی در کشوربه 90 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی کشور اظهار داشت: نزدیک به 57 میلیارد تن ذخایر شناخته شده در معدن کشور داریم و برای مقایسه در صورتیکه هر سال 300 هزار تن از این معادن استفاده شود یعنی در واقع این استفاده سه برابر شودو برای 60 سال آینده می توان از معادن شناسایی شده کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای استفاده بیشتر از ظرفیت منابع معادن ادامه داد: تولید فولاد در آغاز انقلاب اسلامی زیر یک میلیون تن بود که اکنون این میزان به بالای 14 میلیون تن افزایش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران اکنون به رتبه 17 جهانی در تولید فولاد رسیده، تصریح کرد: باوجود تمام تحریم ها ایران در تولید فولاد رشد قابل توجهی را داشته است.

وی ادامه داد: تا پایان سال 95 ظرفیت تولید به 45 میلیون تن خواهد رسید و بر اساس سند چشم انداز ما در پایان این سند تولید 55 میلیون تنی را برنامه ریزی کرده ایم.

وی ادامه داد: در همه فعالیت های فولادسازی ظریب خودکفایی در ایران نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

غضنفری تصریح کرد: اکنون ضریب بومی سازی در ایران به 90 درصد رسیده و در هیچ کشوری این ضریب بومی سازی تا این حد بالا نیست که ایران دارد و به صراحت می توان گفت ضریب بومی سازی در ایران بالاست.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به طرحی که اکنون افتتاح شده، اظهار داشت: در حال حاضر ایران جزء 7 کشور شناخته شده ای است که در این عرصه سرمایه گذاری کرده است.

وی با اشاره به مصوبه ای که اخیرا دولت به آنها داده تا دارایی های خودش را بفروشد و در این پروژه ها که با عنوان مهر ماندگار از آنها یاد شده هزینه کند، گفت: این موضوع برای ما دارای اهمیت بالایی است.