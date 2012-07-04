  1. ورزش
۱۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

دروازه‌بان ارمنی پیکان به تیم فوتبال گهر دورود پیوست

دروازه‌بان ارمنی پیکان به تیم فوتبال گهر دورود پیوست

پس از منتفی شدن حضور ابراهیم میرزاپور در تیم فوتبال گهر دورود، مسئولان این باشگاه با دروازه‌بان ارمنی فصل گذشته پیکان به توافق رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ابراهیم میرزاپور دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال شهرداری از توافق اولیه خود با باشگاه گهر دورود خبر داده بود و حتی چند روز در تمرینات این تیم حاضر شده بود، اما او در نهایت نتوانست با مدیران این باشگاه به توافق برسد.

به همین خاطر مدیران باشگاه گهر با "گریگور ملکستیان" دروازه‌بان ارمنی فصل گذشته پیکان مذاکره کردند و با او به توافق رسیدند. گفته می‌شود "ملکستیان" دروازه بان دوم تیم ملی فوتبال ارمنستان است.
 
باشگاه گهر تاکنون با علیرضا نیکبخت واحدی، علیرضا محمدی، هادی رکابی، حمید فتحی و مجید باجلان قرارداد بسته‌ است.
کد مطلب 1642301

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