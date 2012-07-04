به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ابراهیم میرزاپور دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال شهرداری از توافق اولیه خود با باشگاه گهر دورود خبر داده بود و حتی چند روز در تمرینات این تیم حاضر شده بود، اما او در نهایت نتوانست با مدیران این باشگاه به توافق برسد.

به همین خاطر مدیران باشگاه گهر با "گریگور ملکستیان" دروازه‌بان ارمنی فصل گذشته پیکان مذاکره کردند و با او به توافق رسیدند. گفته می‌شود "ملکستیان" دروازه بان دوم تیم ملی فوتبال ارمنستان است.