همايش گفت وگوي ميان اسلام و غرب برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، "والتر فاملر" و "اريك كلين"، برگزار كنندگان اين همايش در بيانيه اي كه در پايگاه اينترنتي اين همايش قرار دارد اظهار داشتند: اين همايش سه روزه كتابهايي را ارائه مي كند كه ايدئولوژي واگراي تقويت زمينه هاي مشترك ميان اسلام و غرب در طي قرون را ارائه كرده و نشان مي دهد كه چگونه اين دو به غني شده يكديگر كمك كرده اند.

آنها گفتند : اگر به خاطر تفكر مسلمانان نبود، فلسفه معاصر اروپا وجود نداشت. بنيادهاي شعر اروپا نيز بر اساس پايه هاي اشعار اعراب قرار دارد.

متأسفانه عباراتي «همچون برخورد تمدن ها»، «جنگ هاي صليبي» و «كافران» ، شرايط موجود را وخيم تر كرده است.

برگزار كنندگان اين همايش افزودند : رابطه غرب و اسلام را نمي توان توسط ژنرال هاي ارتش و يا استراتژيست هايي حل كرد كه به نحوي خستگي ناپذير براي گسترش تأثيرات دامنه دار نظريه برخورد تمدن ها از شرق تا غرب، از افغانستان تا مديترانه كار مي كنند.

نظريه آخرالزمان در اصل در مقاله اي توسط " ساموئل پي.هانتيگون" تحت «عنوان برخورد تمدن ها؟» كه در نشريه آكادميك روابط خارجي در سال 1993 نوشته شد. " هانتيگون " پس از آن در سال 1996 اين فرضيه را در كتابي تحت عنوان « برخورد تمدن ها و بازسازي نظم جهاني گسترش داد.

دنياي اسلام در مهرماه مهمان افتخاري نمايشگاه كتاب فرانكفورت، بزرگترين نمايشگاه كتاب دنيا، بود و در آن زمان موضوع گفت وگوي ميان اسلام و غرب مورد توجه قرار گرفت.

اين همايش اتريشي نويسندگان و روشنفكران مسلمان را از جمله " ميرال التهواي"رمان نويس مصري، " ابراهيم القوني" شاعر لبناني، و "نعيم والي" نويسنده عراقي را گردهم جمع مي كند.

در حاشيه اين همايش، نمايشگاهي از آثار "فريدون اوغلو" نويسنده و هنرمند ترك، تحت عنوان « سومين محاصره ترك» روز دوشنبه برگزار شد.

مسلمانان 8 درصد از 8 ميليون جمعيت اتريش را تشكيل مي دهند. اسلام به طور رسمي در سال 1908 در اتريش به رسميت شناخته شد و پس از مسيحيت كاتوليك دومين دين بزرگ اين كشور شمار مي رود.

در قانوني كه در سال 1867 در اتريش تصويب شد احترام به تمام اديان در اين كشور تضمين شده و به مسلمانان حق ساخت مسجد و عمل به آداب ديني نيز داده شده است. در اتريش 76 مسجد و مكان نيايش وجود دارد و از اين تعداد 53 مسجد تنها در وين قرار دارد.