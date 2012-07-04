جزئیات تازه از سرقت نفت خام از چاه های خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دستگیری سارقان نفت خام از چاه های جنوب کشور ، تحقیقات از آنها آغاز شد و ماموران در جریان بررسی های خود دریافتند در مناطق جنوبی کشور به خصوص استان خوزستان ، چاه های متعدد نفت خام حفاری شده و توسط شرکت های مختلف خصوصی و دولتی بهره برداری می شوند .

در کنار هر یک از این چاه ها گودال های خاکی بزرگی نیز حفر می شود تا نفت های استخراج شده از این چاه ها ذخیره سازی شود تا در فرصت های متوالی و توسط تانکر های مخصوص به پالایشگاه ها منتقل شود.

عدم حفاظت مناسب و نظارت کافی بر این چاه های جانبی ، فرصت را برای 7 سارق خوزستانی فراهم آورد که با همکاری یکی از نگهبانان این چاه های نفت اقدام به 30 نوبت سرقت از این چاه کنند .

رکرده این باند که " خلیل " نام داشت ، با همکاری 3 برادر و 3 پسر عموی خود ، باندی را تشکیل داده بود که به وسیله چند دستگاه تانکر 30 هزار لیتری و پمپ های لجن کشی که روی این تانکرها نصب کرده بودند ، شبانه به سراغ چاه های ذخیره جانبی می رفتند و با همکاری نگهبان این چاه ، هر شب حدود 30 هزار لیتر نفت را پمپاژ و به انبار خود که در حاشیه شهر اهواز قرار داشت منتقل می کردند.

این سارقان ، نفت را به تانکر های عظیم خود در این انبار منتقل می کردند و با مخلوط کردن نفت خام با روغن سوخته ای که از سطح شهر خریداری می کردند ، ماده حاصل را به عنوان نفت سیاه و یا نفت کوره به کارخانجات آسفالت سازی می فروختند .

با اعلام خبرهایی مبنی بر سرقت های متعدد از چاه نفتی در حوالی شهر اهواز ، این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی خوزستان قرار گرفت و ماموران این پلیس توانستند با کار اطلاعاتی و کنترل های نامحسوس خود ، در دو مرحله اقدام به دستگیری متهمان کنند .

با دستگیری متهمان و بازرسی از انبار آنها ، سه دستگاه تانکر مجهز به دستگاه پمپاژ و همچنین تجهیزات مربوط به ذخیره و تلفیق نفت و روغن سوخته کشف شد .

همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد که این گروه سال گذشته نیز به دلیل سرقت هایی مشابه به دست ماموران شناسایی و دستگیر شده بودند . اما به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ، با قید ضمانت آزاد شدند و به محض آزادی موقت ، دست به سرقت های جدیدی زدند . این گروه برای بار دوم برای یک پرونده مشابه به زندان افتادند تا دادگاه بار دیگر به پرونده سارقان نفت خوار رسیدگی کند .

متهمان به سرقت بیش از 150 هزار لیتر نفت خام، اعتراف کرده و به همراه پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند که هم اکنون در شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هواز، تحت رسیدگی است.





