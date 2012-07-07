  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

فهرست 53 رشته هنر بازنگری شده در دانشگاه هنر اصفهان

فهرست 53 رشته هنر بازنگری شده در دانشگاه هنر اصفهان

مسئول کمیته بازنگری و تدوین رشته های دانشگاه هنر اصفهان اعلام کرد: تمام رشته های این دانشگاه تا پایان سال جاری بازنگری شده و رشته هایی هم تدوین می شود.

رسول بیدرام در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین و بازنگری 53 رشته در این دانشگاه خبر داد و گفت: 29 رشته جدید تدوین شده و 24 رشته بازنگری شده است.

وی ادامه داد: برای بازنگری و تدوین رشته ها جنبه های کاربردی، آمایش و نیاز سنجی، غنای محتوایی، تغییرات ملی منطقه ای بین المللی، انعطاف لازم در برابر تغییرات و به روز بودن در نظر گرفته شد.

 

مسئول کمیته بازنگری و تدوین رشته های دانشگاه هنر اصفهان افزود: رشته‌هایی که وجود داشت با این شش شاخص هم خوانی نداشت و یا اگر هم داشت خیلی کم بود. 

وی ادامه داد: علاوه براین شش شاخص، سه رویکرد دانش محوری، ارزش مداری و کارافرینی برای تدوین و بازنگری رشته ها لحاظ شد. 

بیدرام بابیان اینکه قرار است تا پایان سال 63 رشته دیگر تدوین و بازنگری شود یادآورشد: با تدوین و بازنگری این 63 رشته تمام رشته های دانشگاه هنر اصفهان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بازنگری و تدوین می شود. 

وی افزود: از میان 53 رشته که تدوین و بازنگری شده است دانشجو پذیرش می کنیم و در انتظار مجوز معاونت آموزشی وزارت علوم هستیم. 

کد مطلب 1642357

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