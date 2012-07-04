به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان گفت: در این جلسه در خصوص مسائل اقتصادی، تورم و گرانی صحبت کردیم و قرار شد کمیته ای در فراکسیون کار جدی روی مسئله گرانی انجام داده و تعامل جدی با دولت داشته باشد.

وی ادامه داد: انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون رهروان بعد از تعطیلات برگزار می شود این فراکسیون یک ریاست ، دو نایب رئیس، دو ناظر و دو دبیر خواهد داشت و اعلام کرده ایم کسانی که علاقه مند هستند در این مسئولیت ها حضور یابند اعلام آمادگی کنند.

رئیس مرکز پژوهش ها در خصوص اظهارات برخی سایت های خبری مبنی بر مسئولیت های زیاد وی گفت: جوسازی های سایت ها اخلاقی نیست و من در صدد پاسخگویی نیستیم.

جلالی افزود: ریاست منطقه 10 دانشگاه آزاد که به بنده واگذار شده برای استان سمنان است که کار آن را در حوزه انتخابیه ام پیگیری می کنم اما مترصد صحبت با ریاست دانشگاه هستم که با توجه به مشغله ها از این سمت استعفا دهم.

جلالی تصریح کرد: علاقه ای به حضور در این سمت نداشته ام ولی وقتی برخی نکات را با دانشجو در خصوص این منطقه در میان گذاشتم پیشنهاد دادند که برای رفع مشکلات این مسئولیت را برعهده بگیرم.

وی با بیان اینکه در خصوص یکی از صحبت های احمدی نژاد که گفته بود بعضی فکر می کنند این کشور ملکشان است و نباید وارد بازی بزرگان شد هم نظر هستم و الان فهمیدم حق با ایشان است، ادامه داد: امثال من که از خانواده روستایی هستند نباید وارد بازی بزرگان شویم چون دردسرهای این بازی زیاد است.

جلالی ادامه داد: بعضی آقایان در مجلس بالای 20-30 عنوان دارند اما کسی انتقاد نمی کند اما بنده روستازاده که نه پدرم مرجع تقلید بود ونه پولدار بودیم و با سختی مدارج تحصیلی را طی کردم این جوسازی ها نسبت به بنده وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: زمانی که من رئیس منطقه 10 دانشگاه آزاد شدم هنوز رئیس مرکز پژوهش ها نبودم .

وی با تاکید بر اینکه این نوع برخوردها اخلاقی و انسانی نیست گفت: مسئولیت مجلس همیشه وجود داشته به عنوان مثال در دوره های قبل باهنر هم نایب رئیس بود هم معاون رئیس و هم نماینده اما مشکلی نسبت به ایشان وجود نداشت این منطقی نیست.

جلالی تصریح کرد: بهتر است رک بگویید ما این فرد را نمی خواستیم وارد این موقعیت شود و علاقه مند بودیم قدرت خودمان استمرار پیدا کند.

وی ادامه داد: بعضی ها نسبت به من عداوت دارند دلیلش هم این است که می خواستند هیئت رئیسه شکل دیگری داشته باشد اما ما ورود پیدا کردیم و شکل دیگری یافت باید کاسه کوزه ها را جایی سر جلالی بشکنند. این کارها عقده گشایی است.

نماینده شاهرود در مجلس در قسمت نخست مصاحبه خود در جمع خبرنگاران در خصوص ریاستش بر مرکز پژوهش ها گفت: مرکز پژوهش ها بدون سیاسی کاری در تدوین استراتژی چهارساله مجلس کمک می کند تا قوانینی که باید در 5 سال مجلس تدوین شده و طرح هایی که در کمیسیون ها بررسی شوند مشخص شود.

جلالی در خصوص تلاش مرکز پژوهش ها در زمینه تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین از کارهای مهم مرکز پژوهش هاست، در طول صد سال گذشته تلمباری از قوانین به وجود آمده که باید بخشی از آن به روز شود و کمیسیون های مجلس باید بدانند چه قوانینی را در حوزه کاری خود تنقیح کنند.

وی با تاکید بر لزوم تعامل معاونت قوانین و نظارت گفت: مرکز پژوهش ها در بخش نظارت زمینه های لازم را برای استفاده از ابزار نمایندگان برای نظارت بر دستگاههای اجرایی فراهم خواهد کرد.

جلالی با اشاره به راه اندازی شبکه نخبگان گفت: قصد تشکیل شبکه نخبگان در مرکز پژوهش ها را داریم تا نخبگان بتوانند نظرات خود را با مرکز پژوهش ها در میان بگذارند.

وی تاکید کرد: مرکز پژوهش ها مرکزی بالنده است و ما نیز از نیروهای توانمند و تخصصی آن استفاده خواهیم کرد.