سرمایه گذاری در 42 منطقه نمونه گردشگری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، داود فرازی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از سرمایه گذاری در 42 منطقه نمونه گردشگری که توسط هیئت دولت مصوب شده حمایت می شود، افزود: سرمایه گذاری مناسب در این مناطق باعث توسعه زیرساختها و افزایش رضایت مندی ساکنان به عنوان میزبانان گردشگری می شود.

وی ایجاد فرصتهای شغلی، تولید منابع درآمد جدید برای جامعه محلی، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد شتاب در تامین زیرساخت، شتاب در توسعه اقتصادی، ایجاد تعاملات فرهنگی و قومی در سطح منطقه ای و ملی، افزایش درآمدهای ارزی را از مزایای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق صنعت توریسم دانست.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به امتیازات ویژه سرمایه گذاری در این مناطق و صدور موافقت نامه تاسیس توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عنوان کرد: تامین اعتبار تاسیسات خدماتی آب، برق و راه تا ورودی محل اجرای طرح از دیگر امتیازات سرمایه گذاری در این مناطق هستند.

فرازی در ادامه یادآور شد: معرفی به بانکهای عامل جهت اخذ وام پس از 20درصد هزینه کرد و یا پیشرفت فیزیکی پروژه توسط سرمایه گذار و تامین 80 درصد از برآورد کل پروژه توسط بانکها و موسسات مالی طرف قرارداد بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری است.

وی با اعلام اینکه سرمایه گذاران این طرح ها از عوارض تغییر کاربری معاف هستند، اضافه کرد: واگذاری اراضی واقع در خارج از حریم شهرها توسط سازمان جهاد کشاورزی با قیمت منطقه ای بوده و در حریم و محدوده شهرها توسط سازمان مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی در اقساط پنج ساله با پرداخت 10 درصد قیمت کل در سال اول واگذاری می شود.

وی عنوان کرد: پروانه ساخت تاسیسات براساس تعرفه و عوارض واحدهای صنعتی با لحاظ کردن تخفیفهای ویژه صادر می شود و امکان واگذاری اراضی برای اجرای طرح پس از آماده سازی توسط سرمایه گذار به سایر اشخاص، طبق ضوابط مربوطه وجود دارد.

در دومین سفر استانی ریاست جمهوری به آذربایجان غربی به منظور توسعه صنعت گردشگری در استان 42 منطقه نمونه گردشگری تصویب شد، که از این تعداد مناطق نمونه گردشگری 6 منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی، 14 منطقه نمونه گردشگری در سطح استانی و 22 منطقه نمونه گردشگری نیز در سطح محلی و شهری تعریف شده است .

در سومین سفر استانی هیئت دولت نیز برای اجرای زیرساختهای مورد نیاز 40 میلیارد ریال از منابع ملی و اعتبارات استانی اختصاص یافت.

مطالعات پایه ای و امکان سنجی این مناطق با هزینه یک میلیارد و 580 میلیون ریال به اتمام رسیده و با تصویب آن مطالعات جامع و اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذار در این مناطق آغاز می شود.