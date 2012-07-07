درمان رایگان فعلا روی کاغذ است

دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به اختصاص 6 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر گفت: ما معتقدیم وقتی بیمار به پزشک مراجعه می کند نباید هیچ گونه پولی پرداخت کند و این شامل بخشهای خصوصی و دولتی می شود.

وی با اعلام اینکه طبق قانون اساسی باید درمان رایگان باشد، افزود: اما فعلا این فقط روی کاغذ است.

خسرونیا با اشاره به مشکلات فراوانی که بیمارستانهای دولتی در تامین هزینه ها دارند، گفت: با توجه به اینکه بیمارستانهای دولتی آن قدر بدهی دارند، اختصاص این بودجه ها نمی تواند کارساز باشد.

وی با عنوان این مطلب که درمان رایگان بیماران جزو آرزوهای همه ماست، اظهارداشت: امیدواریم این بودجه به وزارت بهداشت پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم برای درمان، کمتر شود.