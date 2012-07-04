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۱۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

رنجبران اعلام کرد:

دانشگاهیان در صیانت از ارزشهای شهدا پیشگام باشند

دانشگاهیان در صیانت از ارزشهای شهدا پیشگام باشند

ساری- خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: دانشگاهیان در صیانت از ارزشهای شهدا پیشگام باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران ظهر چهارشنبه در مراسم پدران آسمانی در تالار آیت الله کوهستانی دانشگاه علوم  پزشکی مازندران با اشاره به اینکه شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس برای حفظ ارزش های دفاع مقدس گام های زیادی برداشته اند افزود: باید از انقلاب اسلامی که یادگار هشت سال دفاع مقدس بوده را صیانت کنیم.

وی افزود: شهدا با تفکر شیعی و با پیروی از ولایت فقیه در جنگ هشت سال دفاع مقدس توانستند انقلاب اسلامی را در مقابل استکبار به پیروزی برسانند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: شهدا در فرآیند ولایت که عشق زمینی با آسمانی پیوند خورده زنده تاریخ و مردانی بودند که برخاستند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.

رنجبران به بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و افزود: مردم این کشورها با تفکر شیعی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و به پیروزی رسیدند.

وی با اعلام اینکه فرزندان شهدا باید میراثدار دستاوردهای آنان باشند افزود: با تفکر و شاکله بسیجی در اشاعه فرهنگ در جامعه اسلامی اهتمام کنید.

رنجبران با بیان اینکه بسیاری از فرزندان شاهد حتی پدران شهید خود را ندیده اند افزود: همسران شهدا، بعد از شهادت برای تربیت و نگهداری فرزندان خود دارای مسئولیت بزرگی هستند تا یک لحظه جای خالی پدران  شهید احساس نشود.

کد مطلب 1642383

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