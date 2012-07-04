ورزش جایی برای فرایض دینی جوانان نگذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اظهار داشت: ورزش تمام اوقات فراغت جوانان را پر کرده و جایی برای فرایض دینی نمانده است.



وی با بیان اینکه جوانان باید در تمام برنامه ریزی های روزمره اجتماعی خود بایدها و نبایدها را در نظر بگیرند افزود: جوانان به دلیل لطافت، ارزش و پرجوش بودن همواره تحت تاثیر همه چیز به راحتی قرار می گیرند.



طبرسی، تمامی غرایض در جوانان را جوان و استواری دانست و گفت: جوانان بی رنگ هستند و به همین دلیل هنوز تلخی و فراز و نشیب های روزگار را نچشیده و به دنیای سیاست پا نگذاشته اند و این موضوع در جوانان به ندرت تاثیر می گذارد.



امام جمعه مرکز استان از مسئولان خواست تا جوانان را امیدوار و راضی نگاه دارند زیرا که این امر مسبب سازندگی خواهد شد .



طبرسی گفت: در تمام جهان از ورزش به عنوان دستیابی به عقیده های سیاسی استفاده می کنند و زمانی که پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در آید موجب افتخار و ارزش کشور خواهد بود.



وی ورزش را اعتقادی سیاسی دانست و گفت: از آنجایی که ورزش تمامی اوقات فراغت جوانان را غنی ساخته، جایی برای انجام فرایض دینی و عبادی باقی نمانده است.



وی دانشمندان هسته ای را جوان معرفی کرد و گفت: به همین دلیل غرب نمی خواهد جوانان در دانشگاههای ما با آرامش درس بخوانند و جوانان ما را به سمت و سوی افکار غربی گرایش می دهند.