آماده باش بیش از 50 تیم امدادی اورژانس در ایام نیمه شعبان

محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در ایام نیمه شعبان 20 تیم امدادی ثابت و سیار در داخل و اطراف جمکران و 38 تیم امدادی در اطراف حرم و پایگاه های منتهی به قم مستقر می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای مسافران در قم علاوه بر نیروهای اورژانس قم از سه استان تهران، اصفهان و مرکزی برای پشتیبانی امدادی درخواست کرده ایم.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اظهار داشت: این تیم ها به تجهیزاتی نظیر اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس مجهز هستند.

باقری با اشاره به آغاز برنامه های اورژانس از صبح امروز اظهار کرد: برنامه های اورژانس تا روز شنبه ادامه خوهد داشت.

وی اضافه کرد: تعداد 250 نفر از قم و 50 نفر نیز از سه استان ذکر شده در این طرح مشارکت دارند.

دبیر کمیته بهداشت و درمان و امور امدادی اعیاد شعبانیه از استقرار 2 تیم احیا در رواق های خواهران و برادران مهدیه جمکران خبر داد و عنوان داشت: در این تیم های 2 نفره پرستاران متخصص با امکانات کامل حضور دارند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: شهرهای مجاور هر کدام با 2 دستگاه آمبولانس محورهای سلفچگان، قم - کاشان و قم - تهران را پشتیبانی می کنند.

وی افزود: در مجموع تعداد 54 آمبولانس در پایگاه های شهری و روستایی به کار گرفته می شود.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم برپایی بیمارستان سیار با ظرفیت 50 تخت بستری و مجهز به اتاق عمل و تخت های ویژه، آزمایشگاه و رادیولوژی جهت ارائه خدمات درمانی در اطراف جمکران، تامین تیم های فنی (پزشک، پرستار و ...) و تامین تیم های پشتیبانی (نقلیه، خدمات و ...) از بیمارستان های تابعه دانشگاه، هماهنگی با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور جهت حضور تیم توسن (تیم تخصصی و فوق تخصصی) وزارت بهداشت در بیمارستان از روز چهارشنبه و تدوین دستور العمل جهت بیمارستان های استان به منظور آمادگی لازم را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد.

باقری ادامه داد: برای اطمینان بیشتر با موسسات آمبولانس خصوصی جهت تامین آمبولانس نیز هماهنگی های لازم به عمل آمده است.