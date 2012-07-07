عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- 18 مسلمان شیعه در پاکستان کشته شدند.

- در حمله حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک به نیروهای ترکیه یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

سوریه

- روسیه با برقراری منطقه پرواز ممنوع در آسمان سوریه مخالفت کرد.

- وزیر خارجه آمریکا به چین و روسیه درباره مواضع این دو کشوردر قبال سوریه هشدار داد و گفت: پکن و مسکو بهای حمایشتان از دمشق را پرداخت خواهند کرد.

- دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت خواستار تغییر مأموریت صلح بانان این سازمان به میانجیگری بین گروه‌های سوری و ترغیب آنان به گفتگو برای یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه شد.

-کنفرانس یک روزه موسوم به "دوستان سوریه" در پاریس، روز جمعه، به اتفاق آرای کشورهای شرکت کننده برسر کنار رفتن بشار اسد، پایان یافت.

- روزنامه گاردین از فرار یکی از ژنرال‌های ارشد نیروهای مسلح سوریه به نام "مناف طلاس" از این شکور و پناهنده شدن وی به ترکیه خبر داد. طلاس از افراد "بسیار نزدیک به حلقه اصلی رژیم بشار اسد" بوده است.

اروپا

- رئیس جمهوری رومانی متهم و بازخواست شد.

ایران در جهان

یک تحلیلگر غربی: آمریکا بافشار بر اروپا در زمینه تحریم نفتی ایران این اتحادیه را به خود کشی واداشته است.

- آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از خروج شرکت ایتالیایی "ادیسون" از بخش انرژی ایران به ویژه میدان گازی "دیر" استقبال کرد.

-ایالات متحده حذف نام گروهک مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی این کشور را منوط به همکاری آنها در تخلیه اردوگاه اشرف دانست.

- رویترز از کاهش 39 درصدی واردات نفت ترکیه از ایران خبر داد.

آفریقا

هزار کنگویی به اوگاندا فرار کردند.