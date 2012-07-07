عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- 18 مسلمان شیعه در پاکستان کشته شدند.
- در حمله حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک به نیروهای ترکیه یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.
سوریه
- روسیه با برقراری منطقه پرواز ممنوع در آسمان سوریه مخالفت کرد.
- وزیر خارجه آمریکا به چین و روسیه درباره مواضع این دو کشوردر قبال سوریه هشدار داد و گفت: پکن و مسکو بهای حمایشتان از دمشق را پرداخت خواهند کرد.
- دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت خواستار تغییر مأموریت صلح بانان این سازمان به میانجیگری بین گروههای سوری و ترغیب آنان به گفتگو برای یافتن راهحل سیاسی برای بحران سوریه شد.
-کنفرانس یک روزه موسوم به "دوستان سوریه" در پاریس، روز جمعه، به اتفاق آرای کشورهای شرکت کننده برسر کنار رفتن بشار اسد، پایان یافت.
اروپا
- رئیس جمهوری رومانی متهم و بازخواست شد.
ایران در جهان
یک تحلیلگر غربی: آمریکا بافشار بر اروپا در زمینه تحریم نفتی ایران این اتحادیه را به خود کشی واداشته است.
- آمریکا روز جمعه در بیانیهای از خروج شرکت ایتالیایی "ادیسون" از بخش انرژی ایران به ویژه میدان گازی "دیر" استقبال کرد.
-ایالات متحده حذف نام گروهک مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی این کشور را منوط به همکاری آنها در تخلیه اردوگاه اشرف دانست.
- رویترز از کاهش 39 درصدی واردات نفت ترکیه از ایران خبر داد.
آفریقا
هزار کنگویی به اوگاندا فرار کردند.
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