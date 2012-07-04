5700 طرح عمرانی در اردبیل اجرا می شود/ضعف مدیریت در برخی پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو ظهر چهارشنبه در جلسه کارشناسان عمرانی دستگاه های اجرایی استان گفت: این تعداد پروژه دغدغه های تکمیل و بهره برداری پروژه های عمرانی را افزایش داده و این البته طبیعی است.

وی با اشاره به دلایل نیمه تمام بودن پروژه های عمرانی تصریح کرد: چون تعداد پروژه های عمرانی استان زیاد است به همین دلیل پروژه های نیمه تمام بیشتر خود را نشان می دهند که دلایل مختلفی همچون کم کاری برخی از پیمانکاران یا بی توجهی مسئولان دستگاه ها دارد.

بیگدلو با بیان اینکه کشور به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است، افزود: در برخی از پروژه ها نیز ممکن است اعتبارات و بودجه های مصوب برای آن پروژه در جای خود هزینه نشود که این امر باید از سوی مدیران پیگیری شود.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به هزینه بودجه های عمرانی دستگاه ها بر اساس ضرورت کاری در پروژه های مختلف اضافه کرد: دستگاه ها براساس اولویت بندیها و ضرورت بهره برداری از برخی پروژه های عمرانی اعتبارات مورد نظر را هزینه می کنند و اگر به غیر از این و به هر دلیل دیگری برخی پروژه ها نیمه تمام بماند ضعف مدیریت یکی از شاخه های اصلی عدم تکمیل پروژه است.

وجود پروژه های 12 ساله نشان ار ضعف مدیریت است

وی با بیان اینکه بازگشت اعتبار عمرانی در هیچ دستگاه دولتی استان وجود نداشته است، یادآور شد: دستگاه های دولتی طبق قانون باید تا آخر تیرماه بودجه های عمرانی خود را هزینه کنند و در غیر این صورت اعتبارات برگشت می خورد که تاکنون در استان به هیچ عنوان اعتبارات عمرانی برگشت نخورده است.

این مسئول ضعف مدیریت در برخی از دستگاه ها را رد نکرد و متذکر شد: پروژه هایی در استان وجود دارد که از 12 سال پیش به دستگاه مربوطه تحویل داده شده اما تاکنون به سرانجان نرسیده است که دلیلی جز ضعف مدیریت برای تکمیل این پروژه ها وجود ندارد.

بیگدلو با اشاره به وجود دو لیست از پروژه های مهر ماندگار در استان عنوان کرد: پروژه های مهر ماندگار استان یک بار به صورت لیستی تهیه شده و به استان تحویل ابلاغ شده بود، اما چند وقت پیش لیست دیگری آمد که باید این دو لیست را بررسی و با جمع بندی پروژه های مهر ماندگار در استان را اعلام کرد.