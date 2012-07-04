مردمی بودن جشنهای نیمه شعبان منحصر بفرد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی ظهر چهارشنبه در همایش یاوران حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: جشنهای نیمه شعبان در دو سطح کمی وکیفی در کشور برگزار می شوند که همایشی امروز کانون مهدویت شیراز در زمره فعالیتها و جشنهای کیفی است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهار امیدواری کرد که جشنهای کیفی به منظور بزرگداشت میلاد امام زمان(عج) در کشور گسترش یابد تا ابعاد مختلف مهدویت بیشتر بیان شود.

وی سپس وجود عنصر یار وفادار را لازم ظهور امام زمان(عج) دانست وافزود: با دقت در سیره پیامبر(ص) و معصومین متوجه می شویم که استفاده از عنصر یار وفادار در فعالیتها وحرکات منشاء تحول ساز اجتماعی بوده است.

حجت الاسلام خاتمی اضافه کرد: امام خمینی(ره) نیز مانند معصومین در عرصه اجتماع بر روی عنصر یاران وفادار حساب باز کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: امام خمینی(ره) هیچگاه مبارزه مسلحانه را تاکید نکردند بلکه با تکیه بر یاران وفادار خود پیامی به ابن فراگیری را به گوش جهانیان رساندند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به ویژگیهای یاران برجسته امام زمان(عج) اشاره کرد وافزود: یاران صالح امام زمان در عصر ظهور از قبر هم بیرون می آیند و امام را یاری می کنند.

وی خدا باوری، بنده خدا بودن، عشق به شهادت،‌ عشق به امام زمان، فرمانبرداربودن را از مهمترین ویژگی های یاران و همراهان امام زمان در زمان ظهور حضرت دانست.