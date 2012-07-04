130 هزار شعله برق در استان زنجان فعال است

عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت توزیع برق از سال گذشته اقدام به اجرای پروژه های عمرانی روستایی و مهاجرت معکوس کرده است و 397 پروژه در مناطق روستایی تعریف شده است.

وی اظهار داشت: اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه ها 76 میلیارد تومان است و در این راستا برای روند اجرای پروژه ها برنامه های کارشناسی شده را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: پروژه های عمران روستایی سال 90 تعریف شده و پایان سال جاری فرصت اجرای این پروژه ها است که 93 درصد کار انجام شده و در این راستا ضریب وزنی اعتبارات 75 درصد افزایش داشته و تا پایان تیرماه به 100 درصد می رسد.

کاظمی تاکید کرد: شرکت توسعه روستاها را در دستور کار دارد و تامین برق 397 روستا را در برنامه خود قرار داده است.

وی افزود: 230 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های زیرساختی در بحث توزیع در استان تعریف شده است که توسعه روستایی و توجه به معابر و نصب روشنایی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان در ادامه یادآور شد: در سال جاری پیک بار 460 مگا ولت است که نسبت به سال گذشته تاکنون 3,9 درصد افزایش پیک بار بوده است

کاظمی گفت: مصرف انرژی برق از ابتدای سال تاکنون 4,4 درصد نسبت به سال گذشته رشد مصرف داشته است .

وی وضعیت تلفات انرژی برق در استان در سه سال گذشته را 14,7 درصد اعلام کرد و گفت: سال 89 ، این مقدار به 12,22 درصد بهبود پیدا کرده است که این میزان نسبت به متوسط کشوری 5 درصد بیشتر است.

کاظمی از وجود 35 هزار مشترک برق در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد 110 هزار مشترک روستایی هستند.