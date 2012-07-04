فولاد مبارکه تولید70 درصد نیاز کشور را بر عهده دارد/ ظرفیت جهش اقتصادی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در جریان افتتاح بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی کشور با حضور رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه، افزود: استان اصفهان در راستای سرمایه گذاری، تولید، توسعه و حفظ اشتغال پایدار اقدامات مهمی را تا کنون به ثمر رسانده است.

وی ادامه داد: اصفهان همچنین تلاش زیادی برای صادرات اقلام تولیدی بر عهده داشته است چنانچه در سال گذشته نزدیک به 50 درصد از اقلام تولیدی صادر شده است.

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مجموعه فولاد مبارکه اصفهان نیز بیش از 70 درصد از نیاز کشور را تامین می‌کند و علاوه بر آن کارخانه‌های متعددی چون سنگ، کاشی، سرامیک و پالاشگاه نیز در اصفهان در حال فعالیت هستند و در واقع علی رقم همه تنگناها نیروهای موجود در استان اصفهان توانسته‌اند از مجموع ظرفیتها استفاده کنند.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره مشکلات موجود در عرصه دامپروری کشاورزی یادآور شد: با وجود مشکلات اصفهان دارای شرایط خوبی است و امسال اصفهان در بخش تولید شیر رتبه اول کشوری و در بخش گوشت و مرغ نیز افزایش سی درصدی تولید را شاهد بوده که این اقلام به سمت سایر استانها رفته است.

اصفهان ظرفیت لازم برای جهش اقتصادی را دارد

ذاکر اصفهانی ادامه داد: در بخش تولید آهن و فولاد نیز در اصفهان خیز خوبی برداشته شده که نمونه آن افتتاح همین بخشی است که اکنون افتتاح شد و چند کارخانه دیگر نیز د دست احداص است که امید است تولیدات آنها نیز واد بازار شود.

وی در پایان این بخش از سخنان خود تصریح کرد: در هر صورت اصفهان ظرفیت لازم برای جهش اقتصادی را دارد و زمینه‌ای نیز ایجاد شده تا مدم بتوانند از این فرصتها استفاده نمایند.

ثبت جهانی سه اثر تاریخی در اصفهان در زمان دولت دهم

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان گفت: ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان را به رئیس جمهور تبریک می‌گوییم چا که دکتر احمدی‌نژاد همواره دغدغه فرهنگ را دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهار اثر از بناهای تاریخی اصفهان ثبت جهانی شده است که یکی از آنها مربوط به سالهای قبل و سه اثر نیز در زمان دولت دهم ثبت جهانی شد.

به زودی شاهد ثبت آثار معنوی اصفهان خواهیم بود

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: به زودی زمینه ثبت جهانی آثار معنونی اصفهان نیز فراهم می‌شود و در گذشته قالی کاشان و اکنون نیز مراسم قالیشویان مشهد را شاهد خواهیم بود.

زمینه ثبت جهانی محور تاریخی اصفهان فراهم شده است

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اکنون زمینه ثبت جهانی محور فرهنگی تاریخی اصفهان فراهم شده، تصریح کرد: در دولت دهم از مجموعه 13 اثر از صنایع دستی استان اصفهان که مهر یونسکوداشت این میزان به 54 اثر ارتقاء یافت و اکنون زمینه برای ثبت سایر صنایع دستی نیز فراهم است.