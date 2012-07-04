بررسی موضوعی واحدهای صنعتی معدنی استانها در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی برتر مازندران در محل اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه مقام معظم رهبری در پنج سال اخیر با سیاستگذاری و ارائه راهبرد و نقشه راه تکلیف و وظیفه را برای مسئولان و مردم مشخص کردند، گفت: کم توجهی و همت نکردن ما سبب شد تا هنوز در بخش هایی با مشکلات تولیدی مواجه باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد بررسی موضوعی واحدهای صنعتی و معدنی استانها با حضور استانداران، نماینده وزارتخانه صنعت و معدن، بانکها و مدیران واحدهای انجام شده و پیگیر اجرایی شدن آن از سوی مجلس هستیم.

حسینی گفت: صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی همانند افراد بسیجی هشت سال جنگ تحمیلی که در خط مقدم روی مین می رفتند، هستند.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تمام قدرت و توان در کنار دولت حمایت و پشتیبانی را از تولید کنندگان خواهند داشت: ادامه داد: ما نمایندگان به عنوان عوامل پشتیبان کننده تا پای جان در کنار صاحبان واحدهای تولیدی هستیم.

وی با قدردانی از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی که در چنین شرایطی تولید را متوقف نکردند، گفت : فرمان مقام معظم رهبری در شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حجت و تکلیف را بر همه آحاد تبیین و تمام کردند.