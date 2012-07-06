امنیت کشور را مدیون سربازان گمنام هستیم/ اوج تیزبینی مصلحی در رصد امور

روح‌الله بیگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به روز ملی سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار داشت: از روزی که آقای مصلحی وزیر اطلاعات در راس امور این وزارتخانه قرار گرفت حقیقتا در اوج تیزبینی امور را رصد کرد.

وی افزود: با همت و تلاش سربازان گمنام، امنیت و آرامش نصیب کشور شده است و توطئه های اشرار، بیگانگان و بدخواهان خنثی شده و انصافا به خوبی با طراحی های خصمانه دشمنان مقابله شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملیات های اخیر وزارت اطلاعات در دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته ای گفت: نیروهای وزارت اطلاعات با تبحر خاصی ریگی را از آسمان به زمین کشاندند و عوامل ترور دانشمندان هسته ای را با موفقیت شناسایی کردند که این کار بزرگ و ستودنی است و موفقیتشان قابل تقدیر است.

بیگی خاطر نشان کرد: حفظ و صیانت از دانشمندان هسته ای فقط بر عهده وزارت اطلاعات نیست سایر دستگاه ها باید نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند. در هر صورت همگان باید یار و یاور وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان(عج) باشیم.